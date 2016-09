Komen isu status PhD Azizan dari sudut perundangan

Ramai yang telah memberi komen tentang isu status doktor falsafah yang digunakan oleh penceramah usahawan terkenal Azizan Osman yang dikatakan tidak benar.



Seperti biasa, ada yang mepertikaikan tindakan beliau menggunakan status Dr tersebut dan tidak kurang juga yang mempertahankannya. Jadi saya tidak lagi mahu menambahkan kekalutan dengan memberi komen tentang perkara tersebut.



Cuma mungkin kalau dapat kita lihat sedikit dari sudut perundangan (sama ada peruntukan di bawah undang-undang sivil mahupun undang-undang jenayah) tentang apakah peruntukan undang-undang yang releven dengan isu di atas dan kesan-kesan perundangan yang berkaitan dengannya.



Tulisan ini bukan berniat untuk mengeluarkan sebarang hukum berkenaan kes tersebut tetapi sekadar memberi pendedahan umum kepada masyarakat tentang peruntukan undang-undang yang mungkin berkaitan dan releven dengan kes tersebut.



1. Peruntukan di bawah Undang-undang Sivil



Di bawak Akta Kontrak (AK) 1950, sesuatu kontrak yang didorong oleh pengaruh tak berpatutan (due influence), tipu (fraud) dan salah nyata (misrepresentation) adalah merupakan kontrak yang boleh batal (voidable contract) atas pilihan pihak yang terkesan dengannya.



Sekiranya pihak itu menerima kontrak tersebut, kontrak tersebut dianggap sah dan boleh diteruskan dan hak-hak dan tanggungjawab pihak-pihak dalam kontrak tersebut boleh dikuatkuasakan.



Sebaliknya sekiranya pihak berkenaan menolak atau tidak bersetuju dengan kontrak tersebut setelah menyedari kewujudan mana-mana elemen tersebut, maka kontrak itu bolehlah dibatalkan oleh pihak yang terkesan dengannya.



Di bawah S.16 AK 1950, sesuatu kontrak yang telah dibuat dikatakan didorong oleh pengaruh tak berpatutan jika didapati satu pihak berkeupayaan untuk menguasai kemahuan pihak yang lain dan menggunakan kedudukannya itu untuk memperolehi kelebihan yang tidak adil ke atas pihak yang lain.



Di bawah S.17 AK 1950 pula, tipu termasuklah mana-mana perbuatan yang berikut yang dilakukan oleh suatu pihak yang membuat kontrak, dengan niat untuk memperdayakan pihak lain yang berkontrak atau agennya atau mendorong pihak yang lain itu untuk membuat kontrak dengannya:



(a) mengenai suatu fakta, menyarankan sesuatu yang tidak benar oleh seseorang yang tidak mempercayai bahawa sesuatu itu benar;



(b) menyembunyikan secara aktif sesuatu fakta oleh seseorang yang mengetahui atau mempercayai fakta itu;



(c) membuat janji tanpa apa-apa niat untuk menepati janji itu;



(d) mana-mana perbuatan lain yang padan untuk memperdaya;



(e) mana-mana perbuatan atau ketinggalan sedemikian yang khususnya ditetapkan oleh undang-undang sebagai frod.



Frod mestilah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk memperdaya atau mendorong pihak lain membuat kontrak dengannya.



Manakala di bawah S 18 AK 1950 pula, salah nyata adalah kenyataan-kenyataan yang tidak benar / mengelirukan tentang suatu fakta yang dibuat oleh seseorang dan ditujukan kepada seseorang yang lain, yang dibuat sebelum kontrak dimasuki yang telah mendorong seseorang yang lain untuk memasuki kontrak.



Salah nyata termasuklah pernyataan positif oleh seseorang tentang sesuatu maklumat yang tidak benar tetapi orang itu percaya ia adalah benar.



Maka dalam kes di atas, sekiranya pihak yang berkontrak dengan beliau dapat membuktikan bahawa beliau menggunakan title PhD atau Dr tersebut untuk mempengaruhi pihak tersebut untuk berkontrak dengan beliau, termasuklah menghadiri seminar berbayar yang beliau anjurkan, sedangkan beliau sendiri tahu title tersebut tidak lah benar, atau beliau percaya daripada pemahaman beliau title tersebut boleh digunapakai oleh beliau atau sekiranya dapat dibuktikan beliau mempengaruhi pihak tersebut untuk memasuki kontrak dengannya dengan kepercayaan yang beliau mempunyai title sedemikian, pihak yang telah memasuki kontrak dengan beliau tersebut mempunyai hak dari segi undang-undang kontrak sama ada untuk meneruskan kontrak tersebut selepas beliau mengetahui tentang fakta sebenar atau membatalkan kontrak tersebut atas pilihannya.



2. Peruntukan di bawah Undang-undang Jenayah



Seksyen 471, 467 dan 420 Kanun Kesiksaan (KK) mungkin boleh dirujuk berkenaan dengan isu di atas.



Misalnya S. 471 KK menyatakan:

Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document which he knows or has reason to believe to be a forged document, shall be punished in the same manner as if he had forged such document.



S. 467 KK pula menyebut:

Whoever forges a document which purports to be a valuable security or a will, or an authority to adopt a son, or which purports to give authority to any person to make or transfer any valuable security, or to receive the principal, interest or dividends thereon, or to receive or deliver any money, movable property or valuable security, or any document purporting to be an acquittance or receipt, acknowledging the payment of money, or an acquittance or receipt for the delivery of any movable property or valuable security, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to twenty years, and shall also be liable to fine.



S 420 KK pula menyebut:

Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived, whether or not the deception practiced was the sole or main inducement, to deliver any property to any person, or to make, alter, or destroy the whole or any part of a valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year and not more than ten years and with whipping, and shall also be liable to fine.



Jika berdasarkan peruntukan di atas, persoalan boleh dibangkitkan sama ada adakah wujudnya elemen tipu apabila title Phd atau Dr tersebut digunakan untuk mempengaruhi peserta menyertai program yang beliau anjurkan ?



Dan adakah benar disebabkan oleh title tersebut menyebabkan peserta membuat bayaran untuk menyertai sebarang program yang beliau anjurkan?



Perkara-perkara tersebut perlulah dibuktikan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Saya hanya bangkitkan elemen-elemen yang perlu dibuktikan jika peruntukan seksyen seksyen di atas ingin dikuatkuasakan.



Maka jika semua elemen dalam S. 417 atau S. 426 atau S. 420 KK tersebut dapat dibuktikan dan jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, beliau mungkin boleh dijatuhkan hukuman mengikut S. 420 KK tersebut iaitu penjara tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dan boleh juga dikenakan sebatan dan didenda.



Maka secara kesimpulannya, dari segi undang-undang sivil, terpulanglah kepada pihak-pihak yang berkontrak dengan beliau untuk mengambil sebarang tindakan perundangan yang berkenaan jika mereka merasakan perkara tersebut memberi kesan kepada mereka dalam kontrak yang mereka telah masuki.



Manakala dari segi undang-undang jenayah pula, ianya terpulang kepada pihak berkuasa untuk menyiasat perkara tersebut sekiranya ada laporan dibuat secara rasmi oleh mana-mana pihak yang terbabit. Dan jika terbukti ada kes terpulanglah kepada pihak pendakwaraya untuk membuat dakwaan di mahkamah.



Yang penting, tidak perlulah kita membuat sebarang andaian atau spekulasi atau menjatuhkan sebarang hukum di FB dan internet atau di media media masa berkenaan isu di atas sebelum mahkamah menjatuhkan apa-apa hukuman yang sewajarnya.



Biarlah kes di atas diadili mengikut lunas undang-undang yang sebenar dan bukannya berdasarkan persepsi dan spekulasi semata-mata. - HARAKAHDAILY 1/10/2016



Penulis ialah Peguambela & Peguamcara yang juga Presiden Persatuan Guaman Hartanah Malaysia (HartaGuam).