Catatan TG Nik Abdul Aziz iktiraf Ustaz Hashim Jasin

CATATAN PENGIKTIRAFAN TUAN GURU NIK ABDUL AZIZ NIK MAT KEPADA USTAZ HAJI HASHIM JASIN, MURSYIDUL AM PAS



Selepas Pilihan Raya Kecil Arau pada 4 Julai 1998, Kelantan mengadakan ceramah umum di Pasir Mas untuk meraikan kemenangan Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat yg juga Pesuruhjaya PAS Perlis, Ustaz Haji Hashim Jasin. Dalam ceramah perdana ini, Ustaz Hashim telah menyebutkan tentang tiga jenis manusia dalam al-Quran, iaitu:



I. Manusia rabbani

II. Manusia haiwani

III. Manusis syaitani



Selesai ucapan beliau, Mursyidul Am PAS yang juga Menteri Besar Kelantan berceramah dengan menyebut:



"Ambo berasa segar dengar ceramah al-Fadhil wakil rakyat baru kita dari Arau. Manis (mantap dan berkesan) sangat. Ambo nak ceramah sikit jah malam ni, sebab bila kita dah makan kuih yang manis, kuih (ceramah) ambo yang tak berapa manis ni, kira tak jelira (tak sedap) lah..."



Demikian pengiktirafan TGNA terhadap keilmuan Ustaz Haji Hashim Jasin, Mursyidul Am baru PAS. Kata-kata TGNA masih segar dalam ingatan saya...



Mohd Fadli Ghani

Head, House of Resources

Pusat Penyelidikan PAS - HARAKAHDAILY 10/10/2016