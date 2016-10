Mursyidul Am PAS ke-4: Pemuda PAS Selangor syukur

Dewan Pemuda PAS Selangor mengucapkan tahniah kepada Ayahanda Tuan Guru Hashim Jasin di atas lantikan beliau sebagai Mursyidul Am Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang baru, semalam.



Keputusan itu diumumkan oleh Setiausaha Majlis Syura Ulamak, Datuk Ustaz Nik Zawawi Salleh sejurus mesyuarat Majlis Syura Ulamak PAS di Pejabat PAS Pusat, Jalan Raja Laut.



Tuan Guru Hashim Jasin ibarat ayahanda dan guru pada anak-anak muda PAS. Umum mengetahui bahawa beliau adalah seorang murabi yang teguh dengan perjuangan, tinggi bacaan politik, mempunyai ilmu yang luas dalam pelbagai bidang serta antara yang paling senior di dalam Majlis Syura Ulamak. Atas dasar itulah beliau dilantik sebagai Mursyidul Am.



Para Pemuda PAS Selangor menyambut pengumuman tersebut dengan syukur dan penuh rasa mahabbah serta menyatakan kepatuhan dan ketaatan kami kepada Mursyidul Am PAS yang baharu itu bagi menggantikan Almarhum Tuan Guru Datuk Dr Haron Din yang telah pergi meninggalkan kita pada 16 September lalu, jam 10.10 pagi waktu Malaysia di Hospital Stanford University, San Francisco, Amerika Syarikat akibat komplikasi jantung.



"Menderap Jalan Istiqamah"



Syarhan Humaizi Halim

Ketua Dewan Pemuda PAS Selangor

9 Muharam 1438 | 10 Oktober 2016 - HARAKAHDAILY 10/10/2016