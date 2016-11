Pindaan usul bukan ‘blank cheque’

PENJELASAN Setiausaha Agung PAS, Dato’ Takiyuddin Hassan berhubung pindaan usul oleh Ahli Parlimen Marang, Dato’ Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang pada usul pindaan Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) atau Akta 355 di Dewan Rakyat semalam.



Datuk Takiyuddin: (Pindaan usul itu) Dibenarkan oleh peraturan. Kemudian dia kena buat permohononan kepada Yang Dipertua Speaker. Bila Speaker bersetuju dengan syarat tidak ada perkara pindaan tu yang besar-besar. Ni ada tulis dalam ni perkara besar-besar yang significant kepada pindaan itu barulah tidak dibenarkan. Tadi Tan Sri Yang Berhormat Speaker dengan jelas mengatakan setelah dia meneliti surat yang dibuat oleh Marang berdasarkan Peraturan Mesyuarat 28, dia kata tidak ada apa-apa, cumanya pencerahan lagi perincian kepada usul yang lama. Sebagai contohnya kalau usul yang lama kita nak pinda peruntukan proviso Seksyen 2 tu, hukuman dia yang dibenarkan kepada Mahkamah Syariah adalah 3 tahun, 5 ribu dan 6 rotan kepada mana-mana hukuman yang dibenarkan oleh syariah kecuali hukuman mati. Itu yang lama. Sekarang ini 3, 5, 6 itu diganti dengan 3 tahun diganti dengan 30 tahun, 5 ribu diganti dengan 100 ribu denda, rotan adalah daripada 6 rotan kepada 100 rotan yang ditadbir mengikut tatacara syariah itu jelas. Very specific. Jadi sebelum ini ada orang mengatakan bahawa cadangan pindaan kita itu yang dulu ini blank cheque. Sebenarnya tidak blank cheque, kalau tuan-tuan tengok Akta Mahkamah Rendah, bidang kuasa jenayah Mahkamah Seksyen, ni saya bagitau Mahkamah Seksyen boleh menghukum…...

Jadi yang dulu pun betul, yang ini pun betul yang ini kita perincikan lagi. Itu



WARTAWAN: Pada sidang Mac nanti akan ada perincian lagi ke?



Datuk Takiyuddin: Pada sidang Mac ni, YB Marang akan menghuraikan setiap satu cadangan pindaan itu apa justifikasi dia, apa asas dia semua.



WARTAWAN: So akan ada pindaan lain, penyelesaian tu akan berulang lagi atau tak?



Dato Takiyuddin: Peraturan membenarkan tak kata sekali ja, kalau nak pinda pula boleh. Kemungkinan tak boleh jawab la.



WARTAWAN : What is PAS decision in postponing the bill, why it has to be postponed?



Datuk Takiyuddin: We tender a moment to the motion, so we have right under 15 file. Peraturan Mesyuarat 15 membenarkan pembawa usul itu sama ada dia nak menghuraikan hari ini atau tangguh ke sidang yang akan datang. Jadi YB Marang tadi menjelaskan dia nak tangguh sebab dia kata perlu pemahaman kepada cadangan pindaan ini. Sebab hari ini baru tengok. Nanti kalau kita bahas hari ini dia kata ini tak bagi peluang untuk dia kaji dulu.



WARTAWAN: It is because the objection of non-Muslim?



Datuk Takiyuddin: Not necessary, you can see inside the parliament today, non of the non-Muslim parliament today came up with objection, only Muslim. Except for one that one is not relevant. Saya terkejut hari ini walaupun digembar-gemburkan pimpinan parti politik bukan Islam menentang cadangan pindaan RUU ini. Dalam parlimen ini Presiden MCA ada, Presiden Gerakan ada, mereka saya salute mereka menggunakan saluran demokrasi. Benarkan nak bentang dulu, kemudian kalau nak bantah masa perbahasan. We offer the opportunity to debate. Itu yang jelas.



WARTAWAN: Persoalan timbul bila YB Marang dah dua kali tunda supaya perbahasan dilakukan?



Datuk Takiyuddin: Ya tidak ada peraturan yang mengatakan tak boleh tunda. Dah bagitau tadi untuk memberikan peluang kepada semua pihak memahami dulu terutamanya Ahli-ahli Parlimen. This is first time, first amendment. Only hari ni diletakkan atas meja. Kita dah masuk lebih daripada dua minggu. Jadi mungkin ada segi pentadbiran dan sebagainya. Kalau dah masuk awal-awal tak ada masalah.



WARTAWAN: So YB are you confident by the next March table you are able to convince more people on this work?



Datuk Takiyuddin: Yes of course, we have 3 month time for us to explain to people.



WARTAWAN: Is it really PAS issue, nothing to do with any individual.



Datuk Takiyuddin: PAS and other people who support this issue. Kami ni sebagai ahli parlimen PAS hanya membawa isu ini bagi pihak yang menyokong. Kami sahaja yang boleh bawa, orang lain tak boleh bawa. Dalam parlimen mesti Ahli Parlimen kan? Ahli Parlimen BN tak bawa, kalau dia bawa jadi government bills. PKR tak nak bawa, saya dah offer dulu dalam banyak occasion. If PKR or Amanah willing to bring this motion they can do so.



Datuk Takiyuddin: Benda ni biasa ja, benda yang kita boleh bagi huraian tetapi kita kena bezakan orang yang tidak faham ataupun berpura-pura tidak faham, itu masalah la. Benda ni saya nak cerita as a lawyer ya, penal code ni tiap-tiap kali persidangan parlimen ada pindaan. Penal code, kanun keseksaan tu sama lah dengan 355 ni, bidang kuasa kepada mahkamah. Tiap-tiap kali persidangan Dewan Rakyat, Dewan Negara ada pindaan. Ni kenapa 32 tahun dah tak pinda. 1984 the last amendment was there, ini kali pertama selepas 84, kenapa bising?



WARTAWAN: YB, PAS will be a gravel is government take over the bill and..?



Datuk Takiyuddin: No you can see under the Peraturan Mesyuarat 49, selepas lulus bacaan pertama government will take over. That why you must understand, that is the procedure.



WARTAWAN: Datuk, apa yang PAS dapat bila YB Shah Alam mengatakan bila bill ditunda lebih banyak kekeliruan dan perbalahan?



Datuk Takiyuddin: Itu bergantung pada kita, macam Marang tadi sudah sebut bahawa kita akan berikan penjelasan dan saya sendiri menyatakan tadi kalau kerajaan sendiri ambil big effort macam JAKIM dan sebagainya. Jawatankuasa ada sedia, that is why saya support. Dia kata nak buat jawatankuasa saya lagi suka. Tapi at this moment, jawatankuasa fokus ke select committee tak boleh buat sebab tarafnya adalah sebagai private members bill. Yang boleh buat ni hanya kerajaan. So until after 4th reading the government will take over and we will urge the government.



WARTAWAN : Datuk kira ni jadi kayu ukur kepada kerjasama PAS-Umno?



Datuk Takiyuddin: Itu tak timbul sama sekali, PAS boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja. Dengan DAP pun kita boleh bekerjasama asalkan pada masa dan ketika itu mempunyai kepentingan yang sama. Kita even pernah bekerjasama dengan DAP dan sebagainya. Ini dalam perkara yang baik kita bekerjasama dan kita saling bantu membantu. Sebab realitinya dalam parlimen kita perlukan undi, kita perlu yakinkan semua Ahli-ahli Parlimen within ahli parlimen kerajaan mahupun pembangkang bahawa tujuan pindaan ini adalah untuk enhance, untuk memperkasakan Mahkamah Syariah, that’s all. Mahkamah Syariah for Muslim only, untuk orang Islam sahaja.



WARTAWAN: Datuk the previous amendment.., the current one have limit cut, is it not difficult for PAS to move?



Datuk Takiyuddin: First of all, I would like to deny that we going to implement hudud by this. Because this is not hudud, this is ta’zir, you know ta’zir? You should learn. This is not for hudud, that is why this is very very wrong. I am sorry to say all our press member, press friends always put to date, solid no to hudud to Hadi’s bill. This is not hudud, this is very wrong, sometime the media create misunderstanding from the people. Not on that, this is we have our separate enactment not the 1993 one. We have 1985 enactment, not the 1993 one. We are not going to implement 1993, yes no. But in the enactment that exist, we have thing offences for example for adultery, zina ya. Khazaf, accusation that one is legal already in the enactment. So we want to execute the enactment for the existing offences under the 84 enactment not 93.



WARTAWAN: Is it allow PAS to do that? To implement just now



Datuk Takiyuddin: All other state has this kind of enactment but it is not automatic. The state as ruling man must emend this enactment to be in accordance to the government. Not automatic, for example Sabah and Sarawak don’t want to adopt the enactment, they can do so. They can just maintain. Which is at the moment, the power of the jurisdiction of syariah court is far far below compared to the magistrate court which is the lowest court in the civil system.



WARTAWAN: So even thought, the syariah court is less than magistrate court, are still can passes the…



Datuk takiyuddin: We hope so ya we hope so. For this everyone said blank check what is the new argument from that party. We see la, but we welcome all the opinion, suggestion and that is why we support syariah court. We always open, yes yes let everybody understand then we can move. Ya ok thank you. – HARAKAHDAILY 25/11/2016



Transkrip diatas ditulis semula oleh Izwan Abdul Halim, Wartawan Harakah.