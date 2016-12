Hari OKU Antarabangsa, bersungguhkah kerajaan?

PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB) telah mengiktiraf 3 Disember setiap tahun sebagai Hari OKU Antarabangsa. Penetapan ini bukanlah bermakna OKU itu hanya perlu diakui kewujudannya pada 3 Disember sahaja. Adanya Hari OKU Antarabangsa ini setidak-tidaknya pada hari itu masyarakat akan dikejutkan betapa di tengah-tengah mereka adanya satu kelompok komuniti yang disebut OKU.



Telah banyak pihak yang mengenengahkan penghargaan dan ucapan bagi meraikan Hari OKU Antarabangsa setiap tahun. Persoalanya apakah penghargaan dan ucapan itu terhenti di situ sahaja atau telah disusuli dengan satu tindakan progresif ke arah mencapai matlamat diwujudkan Hari OKU Antarabangsa itu sendiri?



Dalam keghairahan pelbagai pihak meraikan Hari OKU Antarabangsa pada hari ini, mengapa tidak diberi perhatian kepada pelbagai komitmen yang diperakui pihak kerajaan berkaitan OKU?



Sangat jarang masyarakat bahkan komuniti OKU itu sendiri memberi kecaknaan kepada pelbagai komitmen yang telah diperakui. Pelbagai komitmen yang sangat penting untuk kemaslahatan OKU pelbagai katagori itu hanya akan jadi indah atas kertas tanpa digarap oleh masyarakat umum dan OKU khususnya.



Memadai saya ulangi di sini salah satu dari komitmen yang telah diperakui kerajaan tersebut iaitu suatu perakuan peringkat Menteri bagi rantau Asia Timur dan Pasifik yang dinamai Incheon Strategy.



Memasuki 2017, Insheon Strategy yang turut ditandantangani Malaysia tersebut akan cukuplah separuh usianya sebelum memasuki separuh kedua pada 2018. Apa yang nyata, matlamat dan gagasan yang ditetapkan melalui Incheon Strategy ini masih berhadapan dengan pelbagai cabaran yang bila dibiarkan akan menjadi rintangan pelaksanaan.



Salah satu matlamat yang disasarkan melalui Incheon Strategy adalah penyertaan OKU dalam proses membuat keputusan dan politik. Matlamat kedua dalam Incheon Strategy ini telah dipersetujui bahawa ia sangat penting dan mustahak bagi menjadikan slogan Incheon Strategy suatu kenyataan.



“Make Right Real For The Disable” atau Jadikan Hak-hak OKU Suatu Kenyataan yang disasarkan hanya mampu dicapai bila matlamat kedua ini dilaksanakan. Ia telah disifatkan sebagai satu batu loncatan dan garis mula bagi menyempurnakan hak-hak OKU yang diperakui dan dijamin oleh undang-undang.



Bagi memastikan matlamat kedua ini berjaya, komuniti OKU hingga kini masih berhadapan dengan satu cabaran yang perlu diatasi demi memastikan matlamat ini mampu dicapai. Cabaran itu termasuklah dari kesiapsiagaan komuniti OKU itu sendiri dan keterbukaan mereka yang berada dalam lingkungan yang disasarkan.



Matlamat penyertaan OKU dalam proses membuat keputusan dan politik sekurang-kurangnya memerlukan keterbukaan dari dua kumpulan utama masyarakat. Mereka termasuklah dari kalangan birokrat dan ahli-ahli politik. Tidak kurang pentingnya juga, keterbukaan masyarakat umum dalam mencapai matlamat ini punyai siknifikan yang tersendiri.

Keterbukaan kumpulan utama ini pula harus disertai dengan kesiapsagaan komuniti OKU. Kumpulan OKU yang bersedia akan mampu memastikan suara OKU punya kedudukan dalam proses membuat keputusan dan politik di pelbagai peringkat dan waktu.



Saya berpandangan sebagai pihak yang mempunyai locus standi khusus dalam Incheon Strategy, pihak kerajaan punyai tanggungjawab yang mesti fokus bagi mendepani cabaran ini. Sekadar membiarkan komuniti OKU dan kumpulan yang terlibat menjayakan matlamat ini tanpa tindakan agresif dari dari yang berwajib, Incheon Strategy yang berakhir 2022 akan melahirkan pula Incheon Strategy 2.



Mudahan kita diberi ruang waktu untuk menyambung pembicaraan sempena Hari OKU Antarabangsa ini pada penulisan akan datang. Memperakui Hari OKU Antarabangsa bermakna masyarakat harus komited dengan pembangunan OKU yang lebih menyeluruh. - HARAKAHDAILY 3/12/2016