Rohingya: Menentang genosid bukan campur tangan

MAPIM MENGINGATKAN MYANMAR - MENYUARA MENENTANG GENOCIDE TERHADAP ROHINGYA, BUKAN CAMPUR TANGAN DALAM URUSAN DALAM NEGERI



Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (Mapim) mengingatkan Myanmar bahawa menyuarakan keprihatinan terhadap genocide ke atas etnik Rohingya tidak boleh dilihat sebagai campur tangan dalam urusan negara. Apa yang berlaku di Myanmar adalah jenayah genocide dan bukan perselisihan politik antara kumpulan.



Myanmar telah membuat kenyataan menegur Malaysia jangan campur tangan dalam urusan dalam negara Myanmar sebagai reaksi kepada siri demonstrasi dan perhimpunan di Malaysia serta acara pada 4 Disember untuk menunjukkan solidariti bersama etnik Rohingya oleh rakyat Malaysia.



Penghapusan kumpulan minoriti atas alasan bahawa mereka bukan rakyat Myanmar sama sekali tidak boleh diterima. Bukan sahaja keprihatinan rakyat Malaysia adalah kepada Rohingya yang beragama Islam tetapi ia juga adalah jenayah terhadap kemanusiaan.



Sudah ada bukti yang kukuh oleh pihak UN bahawa genocide benar-benar sedang berlaku di Myanmar. Menyatakan keprihatinan kepada apa yang terjadi di Myanmar, sejak gelombang pembunuhan beramai-ramai etnik Rohingya di daerah Maungdaw adalah wajar, selaras dengan Article 2 of the Convention on the Prevention and Punishment Against Genocide (CPPCG).



Rakyat Malaysia amat kesal dengan reaksi kerajaan Myanmar bahawa mengadakan perhimpunan untuk Rohingya yang kini dizalimi melalui penghapusan ektnik dianggap campur tangan urusan dalam negara.



Sedang limpahan mangsa penindasan Myanmar ke atas Rohingya yang melarikan diri ke negara jiran dalam Asean berpotensi mencetuskan ketidakstabilan di rantau ini.



Malaysia kini menjadi negara penerima ribuan pelarian Rohingya sejak 1982. Mengesa kerajaan Myanmar bertindak mencari penyelesaian kepada penindasan ke atas etnik Rohingya adalah gesaan yang sah. Oleh kerana Myanmar tidak mengendahkan teguran dan penindasan terus dilancarkan, malah semakin meningkat sejak 2012, rakyat Malaysia mempunyai hak untuk menyatakan pendirian dan kemarahan kepada Myanmar.



Ratusan ribu Rohingya kini berada di Malaysia, Thailand dan Bangladesh. Myanmar mesti bertanggungjawab terhadap peningkatan pelarian setiap kali gelombang pembunuhan dilancarkan ke atas kaum Rohingya yang tidak mempunyai sebarang upaya mempertahankan diri.



Kami mengingatkan Myanmar, rakyat Malaysia dan rakyat di negara lain di rantau ini tidak boleh membisu terhadap tindakan brutal dan tidak berperikemanusiaan terhadap kanak-kanak dan wanita etnik Rohingya.



Tentera Myanmar dan kerajaannya jelas sedang melancarkan genocide pada skala besar-besaran. Mengikut Artikel 2 Convention on Prevention and Punishment Against Genocide yang berkuatkuasa sejak 12 Januari 1951 oleh PBB, sepatutnya tindakan boleh dilakukan ke atas Myanmar.



Tindakan penindasan di Myanmar yang sebegitu lama yang dilakukan dengan tujuan menghapuskan, semua atau sebahgian kaum, etnik atau penganut agama, membuktikan ia sudah cukup alasan untuk semua anggota Asean dan badan antarabangsa mengambil langkah perlu untuk menghukum Myanmar berdasarkan undang-undang antarabangsa.



Kami menyokong kerajaan Malaysia untuk menekan Myanmar supaya mengusulkan Myanmar digantung atau dipecat dari Asean jika Myanmar berdegil meneruskan penghapusan etnik Rohingya.



Kami juga menggesa kerajaan Malaysia mempertimbangkan menarik keluar pelaburan atau membekukan pelaburan di Myanmar atau memutuskan hubungan diplomatik jika situasi di Myanmar tidak pulih. - HARAKAHDAILY 4/12/2016



Penulis ialah Presiden Mapim.