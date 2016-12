Rasulullah SAW mesti jadi ikutan setiap Muslim

Perutusan Maulid Rasul 1438H Pesuruhjaya PAS Kedah



Setiap tanggal 12 Rabiul Awwal umat Islam menyambut tarikh kelahiran junjungan besar Rasulullah s.a.w dengan penuh rasa takzim.



Baginda berakhlak mulia, menjadi penyatu ummah, pejuang keadilan sosial dan ekonomi, serta eksekutif yang berintegriti. Semua ini menjadikan baginda model insan terulung dalam memperlihatkan "uswatun hasanah" mesti menjadi ikuti bagi setiap individu Muslim dalam semua lapangan.



Rasulullah s.a.w tegas dalam menyatakan Islam, tidak berkompromi dalam soal kebenaran khususnya perkara yang berkait kepentingan aqidah.



Sebagai contoh, Baginda s.a.w tidak terpengaruh dengan tawaran keduniaan seperti pangkat, harta atau wanita, bahkan beliau tegas "seandainya matahari diletakkan di kananku atau bulan di kiriku supaya aku meninggalkan perkara ini (dakwah Islam), sekali-kali aku tidak akan meninggalkan atau aku mati kerananya".



Atas prinsip inilah PAS tegas dalam isu-isu semasa politik, ekonomi, kemasyarakatan, pendidikan dan sebagainya wajib berpaksikan Islam, menentang ketidakadilan sosio ekonomi, rasuah dan kepincangan pengurusan pentadbiran negara.



Sempena memperingati Maulid Rasul, PAS menyeru supaya kembali kepada syariat dalam semua bidang kehidupan dengan menjadikan Rasulullah SAW ikutan yang baik.



Dr Ahmad Fakhruddin Syeikh Fakhrurazi

Pesuruhjaya PAS Kedah

12 Rabi'ulawal 1438 - HARAKAHDAILY 12/12/2016