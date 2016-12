Rasulullah SAW diutus angkat tamadun sebenar manusia

Pengutusan Rasulullah SAW ke muka bumi adalah sebesar-besar rahmat bagi manusia. Tanpa Rasul manusia tidak mengetahui siapa Tuhan yang sebenar, tanpanya manusia tidak mengetahui tujuan penciptaannya, tanpanya manusia tidak mengetahui sesuatu yang ada di alam ghaib, manusia tidak akan mengetahui adanya malaikat, syurga, neraka, adanya alam mahsyar, alam barzakh, bahkan tanpa Rasulullah manusia tidak mengetahui halal dan haram, dosa dan pahala.



Pengutusan yang sangat besar kurniaan Allah telah berjaya merubah alam seluruhnya. Telah mengangkat tamadun sebenar manusia setelah mereka hidup dalam kegelapan jahiliah berkurun lamanya.



Ajaran Islam yang dibawa oleh Baginda mengajar sesuatu yang lebih besar dari apa yang akal manusia fikirkan. Peniaga mungkin bimbang kalau rugi dalam perniagaannya, namun Baginda lebih bimbang kalau peniaga untung dengan jalan penipuan dan penyelewengan. Ibu bapa bimbang kalau anaknya dalam kelaparan, tetapi nabi bimbang kalau umatnya kenyang dengan makanan yang haram. Ahli politik bimbang kalau tidak mencapai kemenangan dalam pilihan raya. Namun Islam lebih bimbang kalau kemenangan akan mengukuhkan sistem jahiliah. Ada orang bimbang kalau tidak boleh sampai Putrajaya, tetapi Islam lebih bimbang kalau tidak sampai ke syurga.



Dunia mengkagumi kehebatan Rasulullah SAW kerana kejayaan yang dicapainya. Namun pengutusan baginda bukan untuk dikagumi sebaliknya Baginda diutus untuk kita mencontohinya. Tidak mungkin kita mampu mengambil Baginda sebagai model tanpa kita mengenalinya. Marilah kita mengkaji, membaca dan menekuni sirah Baginda lalu kita mampu menjadi umat Baginda. Kerana banyaknya hadis yang Nabi tidak mengaku umat nanti di akhirat.



Marilah kita berpegangan teguh dengan segala sunahnya, mempertahan kesuciannya, dan menyebar ajaran Baginda.



Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sehampir-hampir manusia dengan darjat kenabian ialah mereka yang ahli jihad dan ahli ilmu . Ahli jihad kerana mereka menyambung perjuangan para Rasul. Manakala ahli ilmu kerana mereka menyambung risalah para nabi".



Selamat menyambut ulang tahun kelahiran Rasulullah SAW.



Tuan Ibrahim Tuan Man

12 Disember 2017 - HARAKAHDAILY 12/12/2016