Warisan perjuangan Rasulullah SAW diteruskan

Perutusan Pesuruhjaya PAS Perak Sempena Maulidur Rasul 1438H



Kelahiran Rasulullah SAW melihat dunia adalah sesuatu percaturan yang membawa kita memahami nilai dan erti perjuangan Islam sebenar. Baginda ditarbiyyah oleh Allah SWT secara langsung sebelum diangkat menjadi rasul ketika berumur 40 tahun.



Warisan perjuangan baginda yang diberikan kepada kita harus diteruskan sebagai tanda cinta dan kasih kepada baginda usaha dakwah perlu dilakukan semaksimum mampu.



Justeru, PAS sebagai sebuah gerakan Islam dengan kombinasi tiga tunjang utama dakwah, tarbiyyah dan siyasah komited membawa mesej Islam melalui pelbagai pendekatan seiring dengan keperluan semasa.



Sesungguhnya cinta kepada Rasulullah SAW tidak hanya sekadar meniti di bibir untuk dilafazkan lebih utama dari itu adalah membumi roh perjuangan Islam dalam kehidupan umat Islam.



Transfomasi kehidupan sebenar adalah kembali mengamalkan Islam dalam kehidupan secara keseluruhannya kerana itulah aspirasi Rasulullah SAW untuk melihat Islam dimartabatkan.



Kesusahan dan cabaran perjuangan Islam menjadi rencah kepada pejuang agama agar tidak pernah berputus asa bahkan meyakini janji-janji Allah SWT untuk mengibarkan panji-panji Islam sebagai syiar teragung buat seluruh manusia.



Sempena Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW teruskan usaha dakwah serta teruskan istiqamah melahirkan pejuang Islam demi memenuhi keperluan ummah.



BERISTIQAMAH HINGGA KEMENANGAN



Razman Zakaria

Pesuruhjaya PAS Perak

12 Disember 2016 / 12 Rabiul Awwal 1438 - HARAKAHDAILY 12/12/2016