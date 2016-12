Mutu pendidikan PASTI semakin diiktiraf!

(Sempena Sambutan Hari Kualiti PASTI Malaysia pada 17 Disember 2016 hari Sabtu di D'Village Resort Ayer Keroh, Melaka)



DALAM usia Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang mencecah 65 tahun, PAS yang menyertai politik sebagai medan untuk membangunkan manusia mengikut acuan Islam, hari ini menjadi satu-satunya parti politik (gerakan Islam) di Malaysia yang menerajui bidang pendidikan khasnya peringkat pra-sekolah, dengan jenama Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI).



Dengan usia 32 tahun sejak penubuhannya hingga kini, PASTI mempunyai anggaran alumni berjumlah 1 juta orang, tidak termasuk 110,252 orang pelajar (berumur 4, 5 dan 6 tahun) yang masih belajar di 2,204 buah premis di seluruh negara.



Berdasarkan data pra-sekolah (bagi pelajar berumur 5 dan 6 tahun sahaja) yang direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sehingga bulan Oktober tahun 2016, terdapat seramai 200,579 orang pelajar pra-sekolah dibawah KPM. Manakala keseluruhan pelajar pra-sekolah (agensi kerajaan dan swasta termasuk PASTI) di seluruh negara pula berjumlah 859,059 orang. Berdasarkan angka ini, 89,262 orang atau 10% (market share) daripada pelajar pra-sekolah seluruh negara adalah pelajar PASTI.



Satu jumlah yang besar bagi sebuah parti politik (gerakan Islam) yang tidak mempunyai kuasa memerintah di peringkat persekutuan. Lebih menakjubkan, kesemua 2,204 premis PASTI (27% daripada jumlah institusi/premis pra-sekolah) ini diuruskan sendiri menggunakan dana yang sebahagian besarnya merupakan aset wakaf dan derma orang ramai.



Angka-angka di atas membuktikan bahawa PASTI mengungguli pendidikan pra-sekolah Islam di Malaysia dan mendapat kepercayaan sebilangan besar masyarakat tanpa mengira latar belakang sosio-politik, sosio-ekonomi mahupun sosio-budaya. Logiknya, institusi pra-sekolah yang dibangunkan kerajaan wajar lebih diyakini dan dipercayai oleh masyarakat berbanding institusi pra-sekolah yang dibangunkan sendiri oleh parti politik (gerakan Islam) yang tidak mempunyai kuasa memerintah seperti PAS.



Namun, kualiti PASTI berjaya mendapat pengiktirafan daripada masyarakat dan menembusi pasaran pendidikan pra-sekolah dengan begitu cemerlang walaupun mempunyai frasarana yang lebih rendah daripada institusi pra-sekolah kerajaan. Lanjutan daripada itu, PASTI dijemput secara rasmi oleh KPM untuk berkongsi kejayaannya dalam satu mesyuarat penyelarasan pra-sekolah kebangsaan di Putrajaya baru-baru ini bersama pihak pengurusan institusi pra-sekolah yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahawa selain mendapat pengiktirafan masyarakat, kualiti PASTI juga sebenarnya telah mendapat pengiktirafan pihak kerajaan.



Hari ini, PASTI melangkah setapak kehadapan apabila berjaya menganjurkan majlis konvokesyen (ihtifal) di pasaraya-pasaraya besar seperti Giant, Mydin dan Econsave. Difahamkan beberapa pasaraya besar ini langsung tidak mengenakan apa-apa caj bayaran kepada PASTI, bahkan turut memberikan sumbangan berupa hamper barangan kepada ibu-bapa yang hadir.



Perkembangan ini menunjukkan bahawa pasaraya-pasaraya besar ini seolah-olah menganggap PASTI adalah rakan kongsi perniagaan (bussines partner) yang boleh menarik pelanggan dan memberi keuntungan kepada mereka. Bagi pihak PASTI pula, medan terbuka yang diberikan oleh pasaraya-pasaraya besar ini merupakan peluang terbaik untuk mempromosi kejayaan PASTI kepada masyarakat awam dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap PASTI. Satu kualiti yang mungkin tidak pernah terjangka 32 tahun dahulu!



Perkembangan positif PASTI yang dipaparkan tadi didapati selari dengan strategi PAS yang dinamakan Plan Pemerkasaan Parti dan Transformasi Imej (PPTI) serta Budaya Politik Matang Sejahtera (BPMS). Di dalam PPTI, PASTI menepati teras keenam daripada tujuh teras iaitu "pengiktirafan masyarakat". Bagi memacu usaha PAS untuk dianggap sebagai sebuah organisasi yang bukan hanya terlibat dalam bidang politik, PAS perlu mendapat pengiktirafan masyarakat daripada pelbagai lapisan. Di dalam BPMS pula, PASTI dilihat selari dengan ciri kedua iaitu "Politik Dakwah, Amar Makruf dan Nahi Munkar".



Pengiktirafan adalah sebagai alat untuk mencapai matlamat dakwah Islam yang diperjuangkan PAS. Keadaan ini sama seperti pengiktirafan yang diberikan oleh masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah SAW apabila Baginda diberi kepercayaan untuk menyimpan barang-barang berharga sebilangan penduduk Makkah serta pengiktirafan untuk membuat keputusan dalam peristiwa perletakan hajarul aswad. Pengiktirafan ini membuktikan Rasulullah SAW dipercayai dan menjadikan dakwah Baginda lebih lancar serta dapat menembusi hati masyarakat dengan kualiti akhlak dan kualiti akal yang Baginda pamerkan.



Jika dihubungkan sirah ini dengan pengiktirafan yang diberikan kepada PASTI sekarang, faktor utama yang menjadikan PASTI berkualiti sehingga mendapat pengiktirafan ialah keikhlasan dan kemuliaan akhlak. Keikhlasan guru-guru PASTI merupakan faktor utama menjadikan PASTI berkualiti. Sebilangan besar daripada guru-guru PASTI yang ada, elaunnya tidak setimpal jika dibandingkan dengan penat lelah mereka mendidik, membimbing dan melayan pelbagai karenah pelajar-pelajar PASTI.



Tidak cukup dengan itu, guru-guru juga perlu berhadapan dengan waris-waris yang mempunyai aneka ragam samada yang menggembirakan atau sebaliknya. Guru-guru PASTI juga perlu mempunyai daya kreativiti yang tinggi, ingatan yang kuat serta kecerdasan jasad yang hebat untuk melatih pelajar-pelajar dalam acara Alam Ria dan sukaneka, lebih-lebih lagi jika pelajar mereka terpilih untuk bertanding ke peringkat kawasan, negeri atau nasional. Kesemua tugasan yang dilakukan oleh guru-guru PASTI ini belum tentu dapat ditunaikan oleh waris atau orang lain. Kekuatan guru-guru ini ialah mempunyai kualiti keikhlasan yang sangat tinggi.



Selain itu, kemuliaan akhlak juga adalah merupakan sebab mengapa masyarakat memilih PASTI berbanding institusi pra-sekolah yang lain. Akhlak murid dengan ibu bapa, akhlak ibu bapa dengan murid, akhlak guru dengan murid, akhlak murid dengan guru, akhlak pengurus PASTI dengan guru, akhlak PASTI dengan masyarakat dan persekitaran (termasuk kebersihan) menjadikan PASTI mendapat tempat di hati ibu bapa pelajar PASTI. Kualiti akhlak adalah merupakan tugas utama yg dipikul oleh Rasulullah SAW. Kewajipan untuk mencontohi akhlak Rasulullah SAW pula disebut oleh Allah SWT di dalam surah al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud:



Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). (al-Ahzab 33:21).



Sebagai kesimpulan, sumber kepada kualiti PASTI yang sebenarnya adalah datang daripada aspek dalaman manusia yang tidak dapat diukur dengan angka (intangible) iaitu iman dan akhlak. Bukti seseorang itu mempunyai iman dan akhlak ialah wujudnya keikhlasan. Selain itu, kualiti PASTI juga perlu dinilai daripada aspek yang dapat diukur (tangible) seperti pencapaian akademik dan KPI, keselamatan, keceriaan dan kebersihan (3K). Mekanisme untuk menilai kualiti melalui aspek-aspek boleh diukur (tangible) ini telah diwujudkan dan disampaikan anugerah-anugerahnya pada hari ini. Namun, seperti yang dinyatakan tadi, kualiti sebenarnya ialah pada aspek yang tidak dapat diukur dengan angka (intangible) iaitu iman dan akhlak. Inilah kualiti yang perlu terus dipelihara oleh PASTI. Menjadi keperluan bagi PAS dan PASTI meneroka dan mewujudkan mekanisme khas untuk mengukur aspek iman dan akhlak ini kelak bagi menyempurnakan kualiti sebenar yang digariskan Islam.



Selain itu, perancangan PASTI yang ditetapkan dalam halatuju strategik Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM) seperti aktiviti menambah keahlian PAS melalui program PASTI, proses untuk mewujudkan sistem pangkalan data online murid dan waris, menubuhkan Institut Latihan Pengurusan dan Perguruan PASTI serta menubuhkan yayasan ekonomi PASTI perlu digiatkan usaha pelaksanaanya dalam memacu kualiti PASTI dengan lebih berkesan. Perkembangan proses pelaksanaan perkara-perkara tersebut perlu dilaporkan kepada DPPM daripada masa ke semasa.



Kepada para penggerak PASTI, tahniah diucapkan atas usaha gigih anda. Teruskan beristiqamah dengan perjuangan Islam, itulah kualiti sebenarnya! – HARAKAHDAILY 17/12/2016



Penulis ialah Setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia