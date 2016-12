Pusat Komunikasi, Koordinasi Flotilla ke Myanmar ditubuh

Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (Mapim) mengumumkan Pusat Komunikasi dan Koordinasi Flotilla ke Myanmar (PKKFM) ditubuhkan bermula hari ini di alamat sekretariat  Mapim Selangor Tingkat 1, 37A Jalan 8 /1, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi, Selangor.



Pusat tersebut berfungsi penuh menjadi sekretariat kepada seluruh persiapan Flotilla ke Myanmar yang dianjurkan oleh gabungan NGO Malaysia, serantau dan antarabangsa.



Masyarakat awam boleh mendapatkan maklumat berkaitan misi Flotilla ini dengan berhubung terus kepada sekretariat tersebut melalui Direktor PKKFM, Encik Zulhanis 0389126298 atau 0192890298, e-mel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .



Mapim dan rangkaian rakan NGOnya kini sedang mempertingkatkan usaha persiapan menyusun semua keperluan Flotilla agar misi penting ini akan berjalan lancar dan berjaya.



Mapim telah menetapkan kod Operasi Relay (Operation Safe the Last Rohingya) sebagai kod yang akan digunakan dalam gerak kerja persiapan.



Pusat ini dijangka akan melaksanakan pelbagai gerak kerja yang melibatkan urusan penetapan jadual pelayaran, pengumpulan dana, kepastian bilangan kapal, jenis dan pengumpulan serta pemindahan itineri bantuan kemanusiaan, kepastian delegasi dan syarat menyertai Flotilla, persiapan logistik, komunikasi dan koordinasi dengan pelbagai NGO serta penetapan tugas setiap NGO, penyenaraian sukarelawan dan persiapan yang berkaitan, keperluan dan menguruskan perhubungan media nasional, serantau dan antarabangsa, keselamatan dan perhubungan dengan pelbagai agensi antarabangsa.



Setakat ini 50 sukarelawan dan anggota NGO di peringkat nasional dan serantau sedang dikerah untuk membantu semua aspek persiapan Flotilla. Seramai 200 delegasi akan disenarai pendek untuk menyertai Flotilla dengan syarat yang ditetapkan.



Flotilla ini dijangka akan memberangkatkan minimum 2 kapal untuk kargo dan delegasi dari Malaysia. Mapim sedang berunding untuk mendapatkan kapal dari Thailand dan Indonesia. Jadual pelayaran yang direncanakan paling awal ialah pada 10 Januari 2017 bermula dari Pelabuhan Klang. Setakat ini misi Flotilla akan mengambil masa 12 hari pergi dan pulang.



Pusat ini telah menetapkan jadual sasaran tarikh untuk setiap fasa dan tahap kerja persiapan Flotilla iaitu:



Tarikh konfirmasi kapal.

Tarikh akhir pendaftaran organisasi dan wakil organisasi yang ingin menyertai Flotilla.

Tarikh pengumuman rasmi pelayaran Flotilla.

Tarikh akhir pengumpulan Dana Flotilla.

Tarikh pengumpulan dan pemindahan bantuan ke kapal Flotilla.

Tarikh perhimpunan delegasi dan taklimat akhir.

Tarikh senarai semak sukarelawan. - HARAKAHDAILY 22/12/2016



Penulis ialah Presiden Mapim.