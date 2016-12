Krisis Syria: Fitnah yang menguji umat Islam

KRISIS yang berlaku di Timur Tengah perlu dilihat dengan kerangka yang luas bukan sahaja pertembungan Sunni dan Syiah yang hanya strategi untuk melaga-lagakan umat Islam walaupun tidak dinafikan Syiah adalah salah.



Antaranya ialah perebutan kuasa-kuasa besar untuk menakluk kawasan yang kaya dengan minyak. Sangat menarik kebanyakan kawasan yang dikuasai oleh ISIS samaada di Iraq atau Syria adalah kawasan yang kaya dengan minyak. Ini menimbulkan banyak persoalan.



Perancangan Israel juga mesti diambil kira untuk meluaskan jajahannya bagi mencapai matlamat Israelraya yg merangkumi seluruh negara Arab.



Dalam krisis Syria, ia sangat rumit dan payah untuk dirungkai.



AS, Saudi Arabia, Turki dan kebanyakan negara-negara Teluk mengambil pendekatan untuk menjatuhkan regim Basyar Al-Asad dengan matlamat yang berbeza. Matlamat AS ialah untuk menyelamatkan Israel (pendirian AS berubah-berubah). Matlamat Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang bersama dengannya untuk menghentam Iran yang bersekutu dgn regim Basyar. Matlamat Turki untuk menjaga sempadannya dari pemberontak Kurdis.



Iran pula menyokong regim Basyar, matlamatnya untuk mempertahan dan mengukuhkan kedudukannya kerana Syria hanyalah satu-satu negara di Timur Tengah yang menjadi sekutunya.



Rusia juga menyokong regim Basyar, matlamatnya untuk menandingi kuasa hegemoni AS. Setakat ini Rusia berjaya apabila diberikan keizinan pengkalan tentera lautnya dibina di Tortuz, Syria (Satu-satunya pengkalan tentera laut Rusia yang berada di laut lepas).



Krisis yang berlaku ini yang menjadi mangsanya ialah rakyat Syria. Justeru perlu kepada kaedah yang tuntas utk menyelesaikan krisis ini supaya ianya tidak berpanjangan yang akan menambahkan lagi pertumpahan darah. Teringat amaran Nabi SAW yang menyebut antara apa yang akan berlaku di akhir zaman; orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh dan orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh.



Semoga Allah menyelamat dan mengeluarkan umat Islam daripada fitnah ini.



MUHAMMAD KHALIL ABDUL HADI

23 Rabiul Awwal 1438/23 Disember 2016 – HARAKAHDAILY 23/12/2016