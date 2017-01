Tahun 2017, PASTI Selangor melakar sejarah baru apabila rekod penambahan PASTI terbanyak dalam tempoh 5 tahun. Sebanyak 23 buah PASTI baru seluruh Selangor dibuka sesi pengajian bagi tahun 2017 ini. Alhamdulillah.



Rekod penambahan PASTI berdasarkan tempoh 5 tahun ini menunjukkan peningkatan. Penambahan PASTI baru mengikut tahun:



2012 - 17 buah PASTI

2013 - 9 buah PASTI

2014 - 15 buah PASTI

2015 - 21buah PASTI

2016 - 15 buah PASTI

2017 - 23 buah PASTI



Peningkatan dan penambahan PASTI ini merangkumi 12 kawasan. Paling banyak penambahan ialah dari kawasan Gombak sebanyak 4 buah PASTI.



1) Hulu Langat

PASTI Little Ikhwan 1



2) Kota Raja

PASTI Al Jannah



3) Subang

PASTI At-Taqwa

PASTI An- Nur 2



4) Hulu Selangor

PASTI At Tazkiyah

PASTI Al Hikmah



5) Shah Alam

PASTI Az-Zahrah 3

PASTI An Najah

PASTI Baitul Ikhwan 2



6) Ampang

PASTI Ilmi Lembah Jaya



7) Puchong

PASTI Luqman Al-Hakim

PASTI Prima Biz Walk



8) Kuala Langat

PASTI Al Faizin



9) Gombak

PASTI Al Fatih 2

PASTI Umi

PASTI Al Hidayah

PASTI Al Khuwarizmi 2



10) Sepang

PASTI Uwais Al-Qarni 2

PASTI Al Fateh

PASTI As-Syifa'



11) Selayang

PASTI Al Falah



12) Klang

PASTI Al Hawariyyun

PASTI Asy Syafi'i



Penambahan ini menjadikan PASTI seluruh Selangor sebanyak 339 buah. Ini menjadikan seluruh murid PASTI di negeri Selangor mencecah angka seramai 27,000 orang murid.



Mudah-mudahan di atas sokongan ibu bapa, keriangan anak-anak untuk belajar serta komitmen yang tinggi yang ditunjukkan oleh team pengurusan PASTI peringkat kawasan dan negeri. Begitu juga pemantauan yang berterusan di peringkat Dewan Pemuda PAS menjadikan PASTI Selangor terus cemerlang. Mudah-mudahan Allah berkati usaha murni semua yang terlibat.



"Menderap Jalan Istiqamah"



Syarhan Humaizi Halim

Ketua Pemuda Selangor

Pengarah PASTI Selangor

4 Rabi'ul Akhir 1438 | 3 Januari 2017 - HARAKAHDAILY 3/1/2017