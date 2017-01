PAS sertai Food Flotilla For Arakan

Mesyuarat Jawatankuasa PAS Pusat yang berlangsung pada 14 Januari 2017, telah bersetuju untuk menghantar delegasi mewakili PAS bagi menyertai Food Flotilla For Arakan yang dijadual bertolak ke Myanmar pada 3 Febuari 2017 nanti dari Pelabuhan Kelang.



Program anjuran bersama NGO-NGO tempatan dan antarabangsa itu dijangka tiba di Myanmar pada 9 Febuari selepas pelayaran selama 6 hari. PAS akan bersama MAPIM, Yayasan Amal Malaysia, Kelab Putra 1Malaysia dan semua NGO tempatan dan antarabangsa untuk menjayakan misi bersejarah itu.



Mesyuarat PAS Pusat telah melantik Saudara Muhammad Sanusi Md Nor (AJK PAS Pusat) bagi mengetuai delegasi daripada PAS dalam misi tersebut, dan turut dianggotai oleh Ustazah Nuridah Mohd Salleh (Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia), Dr Riduan Mohamad Nor (AJK PAS Pusat), Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi (Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia) dan Datuk Ustazah Siti Asyah Ghazali (Exco Dewan Muslimat PAS Malaysia).



Food Flotilla For Arakan adalah satu usaha kemanusiaan dan jihad yang murni sekali gus membuktikan kebersamaan masyarakat antarabangsa dengan penderitaan yang dialami oleh etnik Rohingya di bumi Arakan.



PAS pasti tidak ketinggalan dalam menyertai apa jua misi kemanusiaan bersama delegasi luar negara seperti Turki, Perancis, Indonesia, China dan lain-lain. Kini Food Flotilla For Arakan sedang menarik perhatian dunia dan mula membuka mata pelbagai pihak antarabangsa untuk turut berjuang bukan sahaja menghantar bekalan makanan dan perubatan tetapi juga terus mendesak supaya kezaliman dan kekejaman ke atas Rohingya segera dihentikan.



Inilah Penyelesaian Kita



Nasrudin Hassan

Ketua Penerangan PAS Pusat

15 Januari 2017 - HARAKAHDAILY 15/1/2017