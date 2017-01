Siyasah syarieyyah adalah manhaj politik PAS

DIRIWAYATKAN oleh Abu Hurairah ra bahawa Nabi s.a.w. bersabda,



Maksudnya, "Bermula Islam itu dalam keadaan janggal, dan akan kembali sepertimana bermulanya iaitu janggal. Maka beruntunglah buat mereka yang janggal. .."

(Hadis Muslim)



Mutakhir ini ramai pihak melihat setiap gerak geri dan keputusan yang dilakukan oleh PAS lain daripada yang lain. Mereka merasakan bahawa beberapa pendirian dan langkah yang diambil PAS ketinggalan zaman dalam arena politik dan juga beranggap bahawa PAS tidak cerdik berpolitik.



Kehairanan kumpulan politik lain kepada PAS dan juga sebahagian pemerhati politik serta kebingungan mereka bukanlah disebabkan PAS akan tetapi disebabkan mereka sendiri yang tidak mengenal erti politik Islam berdasarkan wahyu al-Quran dan Sunnah SAW.



Perlu difahami bahawa iklim dan pola corak politik Malaysia kini disuasani dan didominasi oleh politik jahiliyyah dan nafsu atau politik kebinatangan. Politik berasaskan kepada ideologi yang cenderung kepada kepentingan agenda parti politik dan fahaman bercanggah dengan Islam.



Islam mengemukakan panduan lengkap dan sempurna dalam berpolitik menerusi ilmu wahyu al Quran dan Hadis. Siyasah syarieyyah atau politik berasaskan syarak adalah method wajib dituruti dan memandu politik agar tidak menyimpang.



Mereka sudah tentu merasa pelik dan tidakketahuan melihat pendirian dan langkah politik Islam kerana politik mereka adalah politik akal dan nafsu sahaja yang melawan arus politik Ilahi dan syarie'. Politik Syarie' adalah untuk membawa kepada maslahat Ummat dan mencapai objektif Islam.



1. Pilihanraya Umum ke-14



PAS berijtihad bahawa pilihan raya adalah salah satu jalan "muwajahah silmiyyah" dalam rangka demokrasi berperlembagaan untuk mencapai kemenangan Islam dan dengannya PAS dapat menegakkan apa yang diperjuangkannya iaitu mewujudkan sebuah masyarakat dan negara dengan nilai-nilai diredhoi Allah.



Pilihan raya bukan matlamat PAS. Pilihan raya hanyalah wasilah daripada pelbagai wasilah mencapai objektif PAS menyampaikan Islam dan menegakkannya.



PAS juga berdakwah di lapangan politik. PAS menyeru manusia dengan Islam dan kepada Islam. PAS tidak boleh menyembunyikan Islam untuk mencapai kemenangan. Ini kerana agenda PAS adalah Islam. Kalau tidak sebab Islam, maka tiadalah PAS.



Pendekatan politik PAS adalah berdakwah yang tidak hanya menunggu saat parlimen dibubarkan dan kempen pilihan raya berjalan. Jarak tempoh setiap 5 tahun dijadikan PAS sebagai ruang yang luas untuk menerangkan kepada masyarakat tentang Islam dan pentingnya politik dalam Islam.



PAS tidak sekadar bergantung kepada musim pembubaran parlimen sahaja untuk bercakap tentang dakwah Islam, malah setiap masa dan keadaan, ucapan pimpinan PAS dan mesej PAS adalah dakwah dan apabila tiba masanya pembubaran parlimen dan waktu mengundi, dakwah PAS selama 5 tahun menunjukkan keberkesanannya samada sikit mahupun banyak.



PAS berhasrat memenangi pilihan raya dengan membawa kemenangan Islam bukan kemenangan PAS secara parti semata-mata. PAS ingin memastikan Islam berdaulat samada PAS sendiri membawa panji ini atau sesiapa sahaja asalnya tidak merugikan Islam. Namun PAS adalah pilihan terbaik memikul Islam dalam negara ini di samping bersedia dengan sesiapa sahaja yang menghormati prinsip panji Islam yang dipikul di bahu PAS. Pihak yang tidak menghormati prinsip jaminan memenangkan Islam ini, PAS melepaskan diri daripadanya.



2. Tabah Melaksanakan Islam



Kaedah Feqah menyebut,



".. perkara yang tidak dapat semua, janganlah ditinggalkan semua .."



PAS berada dalam politik sudah mencecah 60 tahun. Mencapai kemenangan dan memerintah Malaysia adalah cita-cita PAS sejak dari dahulu seawal penubuhannya. Usaha PAS untuk memartabatkan Islam digembleng dengan tekun dan tabah, menghormati sistem demokrasi dan perlembagaan negara ini.



Halangan sekularisme, nasionalisme pragmatis, jahil Islam menebal dalam sistem dan masyarakat di negara ini, ditempuhi PAS dengan sabar tanpa gelojoh.



Pemikiran yang bercanggah dengan Islam ini sudah meresapi sehingga daripada pucuk pimpinan sehingga rakyat bawahan. PAS menganggap samada mereka umat dakwah dan umat ijabah yang memerlukan kefahaman dan penerangan yang sebenar agar mereka kembali kepada petunjuk wahyu dan kesucian Islam.



Walaupun PAS pernah memerintah negeri Kelantan seawal lepas merdeka dan kemudiannya, PAS tidak tergesa-gesa melaksanakan Islam secara sekaligus. PAS memahami corak masyarakat dan sistem perlembagaan negara ini yang mempunyai dwi sistem iaitu negeri dan persekutuan.



Ada perkara yang perlu dihormati kedua-dua pihak menurut perlembagaan. Walaupun Islam di bawah negeri tetapi Islam yang merujuk kepada aspek yang syumul sudah tentu akan menyentuh sempadan hak persekutuan.



PAS menggunakan ruang yang ada mengupayakan Islam dan ajarannya sesuai dengan bidang kuasa terbatas.



Enakmen Jenayah Syariah II Kelantan yang diluluskan Di Dewan Negeri Kelantan masih tidak melepasi dwi sistem negara ini iaitu Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan PAS Kelantan tidak melatah malah menggunakan pelbagai inisiatif diplomasi dan demokratik bagi merealisasikannya. Terbaru peluang melalui Akta 355 menjadi harapan PAS untuk menjadikan Syariah Islam berdaulat menerusi memperkasakan Mahkamah Syariah sebagai permulaan.



3. Rakan dan Kerjasama Politik



Politik dalam negara Malaysia memerlukan konsep gabungan dan kerjasama politik untuk mencapai kemenangan. Satu parti secara bersendirian adalah dianggap hampir mustahil bagi mana-mana pihak untuk peroleh kemenangan.



Sebagai sebuah parti politik berpengalaman, PAS amat memahami situasi ini. Sejarah tahaluf, kerjasama yang pernah dilalui PAS sepanjang tempoh 60 tahun cukup bagi PAS memiliki kelebihan pengetahuan.



Tambahan lagi, Islam tidak pernah menutup pintu dakwah kepada sesiapapun malah Islam mengharuskan menerima kerjasama dan menawarkan kerjasama kepada sesiapa sahaja selama tidak menggadaikan prinsip Islam.



Kerjasama dalam perkara kebaikan dan ketaqwaan itu adalah anjuran Islam dan melarang kerjasama perkara dosa dan permusuhan.



Walaupun PAS bertahaluf, Tahaluf Siyasi yang diikat dengan syarat yang ketat dan tegas dalam keharusannya. Apabila syarat Tahaluf Siyasi dilanggari atau gugur, maka gugurlah hukum harus bertahaluf.



Perkara Thawabit (prinsip) wajib dipertahankan PAS dan ia boleh bertolak ansur dalam perkara Mutaghoiyirat (anjal) seperti pendekatan dan teknik. Contohnya Perjanjian Hudaibiyyah, Baginda Nabi saw bertolak ansur dalam isi kandungan perjanjian, namun keuntungan yang diperolehi Baginda saw adalah ruang dibuka seluasnya buat dakwah iaitu prinsip yang menjadi matlamat perjuangan dibawa Nabi saw.



Parti politik yang ingin bekerjasama dan berhasrat ke arah itu, mestilah mengetahui bahawa PAS sama sekali tidak bertolak ansur perkara Thawabit ini, tetapi PAS bersedia dan terbuka dalam mencapai titik pertemuan dalam perkara Mutaghoiyirat. Kerjasama yang diharapkan dan diingini PAS adalah dalam lingkungan hukum dan perkara yang dibenarkan Islam. Matlamat menghalalkan cara sama sekali ditolak PAS dengan tidak menjadi Islam sebagai mangsa semata-mata menggapaikan hasrat politik.



4. Isu Semasa dan PAS



PAS memandang isu semasa dalam dan luar negara dengan teliti dan prihatin serta mengemukakan solusi dengan berani berpandukan petunjuk Al Quran dan Sunnah dan ijtihad politik. PAS tidak mengkritik sahaja, tetapi memberikan alternatif dan cadangan solusi terbaik terhadap isu yang meruncing pelbagai pihak.



PAS menangani isu semasa dengan fakta dan tidak dipengaruhi persepsi umum dan propaganda sahaja. Walaupun persepsi umum dan propaganda menular dan membentuk minda dan pendapat umum, namun PAS tetap dan berpegang dengan kebenaran dan fakta, PAS mengikut kebenaran sekalipun tidak sehaluan dengan pendapat umum dan apatahlagi sekadar persepsi.



Firman Allah swt dalam surah al An'am ayat 57,



"..Katakanlah: "Sesungguhnya aku tetap berada di atas (kebenaran yang berdasarkan) bukti-bukti yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku; sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan (dari azab seksa); hanya Allah jualah yang menetapkan hukum; Ia menerangkan kebenaran, dan Dia lah sebaik-baik yang memberi keputusan..".



Atas kebenaran PAS berpihak dan menyelesaikan isu semasa menurut feqh dan kefahaman daripada al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.



Sebagai contoh, isu Good and Service Tax (GST) yang membebankan rakyat, PAS membantah dengan keras dan berpendapat bahawa ia bercanggah dengan Islam di samping mengemukakan solusi sebagaimana dimuatkan dalam Dokumen Hijau PAS.



Isu antarabangsa, PAS menerusi Presiden Tuan Guru Hj Abd Hadi Awang memiliki lautan pengalaman berharga dengan berada di tengah konflik sebagai pemudahcara dan mencadangkan penyelesaian. Peperangan di Syria, PAS berani melawan arus corak pemikiran umum dengan memberikan sudut pandang berbeza daripada kebanyakan pihak. Akhirnya pandangan PAS terbukti lebih tepat dan cadangan solusi PAS merupakan langkah terbaik menyelesaikan kemelut tersebut oleh pihak antarabngsa.



Inilah PAS dan manhaj PAS. PAS tidak meminta semua pihak menerima manhaj PAS ini cumanya hanya PAS minta adalah memahami bahawa PAS memiliki cara yang unik dan kemampuan tersendiri berdasarkan Al Quran, Sunnah, ijtihad politik oleh Ulamak dalam menangani pelbagai rupabentuk kancah dan isu masyarakat dan negara.



USTAZ MUHAMMAD NAJHAN HALIM

Pengarah

Lajnah Penerangan DUPP

16 Januari 2017/17 Rabiul Akhir 1438H. – HARAKAHDAILY 16/1/2017