Pondok Ketua Ulamak PAS Pahang terbakar

KUANTAN: Asrama Pusat Pendidikan Islam Annur Jalan Pantai Sepat, Kampung Kuala Penor di sini terbakar kira-kira jam 8.00 malam tadi.



Pusat pendidikan tersebut menempatkan seramai 110 orang pelajar berumur antara 12 hingga 20 tahun.



Menurut laporan rasmi pihak berkuasa, siasatan awal di lokasi kejadian mendapati kebakaran melibatkan bangunan konkrit asrama pelajar lelaki di bahagian tingkat atas menempatkan seramai 60 orang pelajar manakala di tingkat bawah menempatkan 4 orang pelajar.



Semasa kejadian kesemua pelajar berada dalam masjid sedang menghadiri kuliah agama. Maklumat daripada Ustaz Zaki, pada mulanya dua orang pelajar mahu ke bilik air berdekatan dengan asrama dan pelajar tersebut ternampak api sedang marak di tingkat atas bangunan tersebut, seterusnya pelajar tersebut menghubungi Ustaz Zaki dan maklumkan kebakaran itu.



Seterusnya Ustaz Zaki terus menghubungi pihak bomba untuk bantuan memadamkan kebakaran.



Menurut saksi, api dikatakan bermula dari tingkat atas bangunan asrama tersebut dan berjaya dipadamkan oleh empat jentera Bomba Balai Kuantan terdiri daripada tiga pegawai serta 23 anggota.



Pihak bomba mengambil masa lebih kurang 45 minit untuk memadam kebakaran dan api dapat dikawal sepenuhnya pada jam 9.15 malam.



Siasatan terhadap kemusnahan akibat kejadian ini dapati bahagian tingkat atas serta bumbung asrama musnah sama sekali termasuk barangan perabot dan barangan pelajar serta dokumen-dokumen penting pelajar. Tiada sebarang kemalangan jiwa dan kecederaan melibatkan pelajar.



Punca kejadian masih dalam siasatan pihak Forensik Bomba manakala anggaran kerugian masih belum dapat dipastikan.



Sementara itu usaha awal bagi membantu dan meringankan beban mangsa sedang dalam tindakan pihak Jabatan Kebajikan masyarakat.



Berada di lokasi YAM Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah yang berkenan mencemar duli berangkat melawat mangsa dan meninjau keadaan sekolah.



Atas Titah perintah KDYMM Pemangku Raja Pahang, pada hari ini jam 3.00 petang, bertempat di Pusat Pendidikan Islam Annur satu majlis ringkas akan diadakan iaitu penyerahan sumbangan peribadi dari KDYMM Pemangku Raja Pahang kepada semua mangsa yang akan disempurnakan oleh YAM Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah.



Sementara itu Ketua Dewan Ulamak PAS Pahang, Ustaz Mokhtar Senik dalam kenyataannya, mengucapkan terima kasih kepada anggota Bomba yang bertindak cepat memadamkan kebakaran tingkat atas asrama lelaki An Nuur.



Begitu juga dengan kehadiran segera Unit Amal, PAS Kawasan Kuantan dan ibu bapa pelajar yang menghulurkan bantuan secara spontan.



Tambahnya, kerugian dianggarkan RM400,000 dan kini An Nuur memerlukan:



50 katil dua tingkat

100 tilam dan bantal

100 almari

100 kain selimut dalam kadar segera



Sumbangan boleh dibank in ke akaun An Nuur:



Maybank 556011018085 dan Bank Islam 06019010021868.