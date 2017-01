Rayu sumbangan untuk Misi Food Flotilla

MOHON sumbangan dan derma untuk dibawa oleh delegasi PAS dalam misi Food Flotilla For Rohingya Myanmar (FFFM).



Bertolak dari Port Kelang: 3 Febuari 2017. Muatan ke kapal: 31 Januari 2017.

Pembelian: 25-27 Januari 2017.



Sumbangan orang ramai boleh dibuat melalui akaun: Parti Islam Semalaysia (PAS) 564070705537 (Maybank).



Anggaran kos: RM80,000 - RM100,000.



Delegasi PAS pusat:

1. Muhammad Sanusi Md Nor

(AJK PAS Pusat- Ketua Delegasi)

012-5969220



2. Ustazah Nuridah Mohd Salleh

(Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia)

013-9205012



3. Ustaz Khalil Abdul Hadi

(Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia)

019-9843277



4. Ustaz Dr Riduan Md Nor

(AJK PAS Pusat)

019-3728844



5. Dato' Ustazah Siti Aisyah Ghazali

(Exco DMPM-Ketua Dewan Muslimat PAS Kedah)

0 19-545 7196



6. Puluhan sukarelawan...



Semoga sumbangan kita mampu meringankan derita mereka – HARAKAHDAILY 18/1/2017