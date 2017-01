Pertandingan swafoto #H355 dilanjutkan hingga 25 Jan

Dimaklumkan, pertandingan swafoto akan dilanjutkan sehingga 25 Januari 2017.



Ini berikutan ramai yang masih tidak menerima baju rasmi, dan sebaran promosi yang terlalu suntuk.



Namun begitu, syarat penyertaan masih dikekalkan. Walaupun ini pertandingan swafoto (selfie), gambar bukan selfie juga dibenarkan selagi mengikut tema.



HADIAH:



Sehelai Baju T Rasmi Himpunan 355 bertandatangan Naib Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia x 3 pemenang.



LANGKAH MUDAH:



1. Ambil gambar kreatif untuk mempromosi H355 seperti sedang memegang placard, belon atau sebagainya. (Gambar aksi berbahaya tidak dibenarkan)



2. Sila pm atau emel gambar ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



3. Setiap gambar hendaklah dikongsi di dinding Facebook masing-masing dan tag Page Rasmi H355



4. Penganjur akan siarkan di album di Page Rasmi H355: http://fb.com/Himpunan355



Peserta boleh share link dan kempen untuk kawan-kawan Like dan Share.



5. Gambar berkumpulan diterima, namun hadiah kepada seorang pemenang sahaja.



6. Hanya gambar asal diterima, gambar 'super impose' tidak dibenarkan



7. Letakkan hashtag #swafotoh355 dan #h355



TARIKH TUTUP: Dilanjutkan sehingga 25 Januari 2017

TARIKH PENGUNDIAN: 26 Januari - 5 Februari 2017 (Mula disiarkan pada 26 Feb)



PEMENANG:



Tiga orang pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah like dan share TERTINGGI di page rasmi H355 sahaja.



Nama pemenang akan diumumkan di page rasmi H355.



Sekian, terima kasih.



Sekretariat Himpunan 355



"Syariah Diperkasa, Rakyat Sejahtera"

