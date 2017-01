Tanpa PAS, PH tiada upaya gugat BN

DAP berpecah dua. Sebahagian menyalahkan pemimpin mereka merosakkan keharmonian nasional antara agama dan antara kaum oleh tindak tanduk DAP. Ini tidak bagus untuk kepentingan kaum bukan Melayu. Tidak bagus untuk keselamatan dan perniagaan. Ramai yang bantah permusuhan dengan PAS. Tapi tidak ramai berani bersuara. Ada unsur diktator, tekanan dikenakan jika berlawanan.



PKR pun berpecah dua. Ramai pemimpin bakal tenggelam jika tiada sokongan undi dan jentera PAS. Tidak banyak kawasan yang boleh bertahan semata mata dengan sokongan DAP.



PPBM yang lantang bersikap negatif kepada PAS cuma Mahathir. Kadang-kadang nampak lebih masalah peribadi Mahathir dengan PAS yang tidak rasional. Yang lain seperti Muhyiddin Yassin, Mukhriz nampak sangat berhati-hati dan tahu hayat PPBM bergantung sokongan orang Melayu yang perlu diraih dari kalangan ahli dan penyokong Umno. PPBM bukan sasarkan kawasan bukan Melayu.



PPBM belum ada rangkaian cawangan yang meluas. Jentera jauh sekali. Wang mereka mungkin ada. Mereka bekas pemimpin tertinggi Umno! Untuk itu perlu bantuan jentera PAS. Bawa jentera DAP untuk berkempen membantu PPBM akan beri akibat buruk.



Mengutamakan DAP berbanding PAS yang juga dekat dihati orang-orang Melayu sekalipun Umno buruk akibatnya kepada PPBM. Ahli dan penyokong Umno sejak merdeka sudah didoktrinkan membenci DAP sebagai musuh agama Islam, musuh orang Melayu.



Berbeza dengan PAS yang menilai berasaskan sikap 'leaders and leadership of the day'. Jika tidak mengganggu urusan dan perjuangan Islam dan kepentingan orang Melayu, boleh bincang kepentingan bersama. Jika hormati perjanjian boleh bincang.



PAN pula kelihatan gagal. 2 peratus sokongan dengan segala pelaburan oleh para penaja adalah sangat kecil. Terlalu fokus mencuri penyokong PAS yang ternyata PAN gagal bila kurang 1 peratus yang keluar PAS. Ia tidak produktif bila sasaran sepatutnya memikat penyokong Umno untuk bersama buat perubahan. PAS ternyata lebih berjaya dengan Budaya Politik Matang Sejahtera. Angka permohonan keahlian PAS yang baru meningkat luar biasa. Berlipat ganda lebih besar dari angka bilangan yang keluar dari PAS.



PAN mula dinilai liabiliti bila pemimpin PKR dan PPBM mula mencadangkan PAN dibubarkan. Dengan angka cuma 2 peratus sokongan diperolehi PAN yang didedahkan kajian bawah Rafizi Ramli yang dianggap genius oleh PH, ditambah analisa keputusan pilihan raya kecil di Sungai Besar dan Kuala Kangsar serta PRN Sarawak, adalah tidak pelik jika dalam usaha memujuk PAS, DAP akan bersetuju dengan saranan bubarkan PAN atau mempelawa PAN menjadi sayap Melayu dalam DAP. – HARAKAHDAILY 23/1/2017