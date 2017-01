Ikhwanul Muslimin jadi topik debat pejabat Trump

Pertubuhan Ikhwanul Muslimin menjadi bahan perdebatan hangat sejumlah pejabat pasukan pemerintahan Donald Trump. Salah seorang antaranya adalah Michael Flynn, penasihat keselamatan kebangsaan AS, yang mahukan organisasi yang berasal dari Mesir itu dimasukkan dalam senarai pengganas.



Puak Michael Flynn ingin Trump memasukkan Ikhwanul Muslimin dalam senarai pengganas di Kementerian Luar Negeri dan Ministry of the Treasury Amerika Syarikat, serta hukuman yang diterapkan terhadap organisasi itu.



Sumber penasihat Trump yang minta dirahsiakan identitinya berkata, "saya tahu bahawa ini akan diperdebatkan, saya menyokong itu".



Walaupun telah menjadi perdebatan hangat, sumber mengatakan bahawa Michael Flynn dan kumpulannya belum jelas bila akan memasukkan Ikhwanul Muslimin dalam senarai pengganas, atau apakah dasar ini benar-benar akan dilakukan atau tidak.



Sementara itu pada sisi lain, pasukan penasihat Trump lain yang terdiri daripada veteran keselamatan nasional, pegawai diplomat, dan pegawai dari agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang dan perisikan bimbang tindakan mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin dalam organisasi pengganas dapat memberi akibat buruk kepada hubungan AS dengan Turki, sekutu rapat Washington dalam perang melawan organisasi Negara Islam (IS). (Eramuslim)