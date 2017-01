Sekat kemasukan Muslim ke Amerika kempen Islamofobia

DEWAN Pemuda PAS Malaysia (DPPM) kesal dengan tindakan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengeluarkan arahan eksekutif menyekat kemasukan warga tujuh negara Islam ke AS.



Tindakan menyekat kemasukan warga tujuh negara tersebut, Iraq, Syria, Iran, Yaman, Sudan, Libya, dan Somalia dijangka hanya satu langkah awal untuk meluaskan lagi sekatan dan mengenakan pelbagai lagi langkah diskriminasi berdasarkan prejudis.



Trump semasa kempen pemilihan calon presiden Republikan merancang untuk menyekat kemasukan orang Islam ke AS, rancangan yang sebahagiannya telah dilaksanakan melalui sekatan ini.



Langkah yang terlaksana atas arahan presiden AS ini meningkatkan lagi Islamofobia terhadap minoriti Muslim di AS, yang telah menampakkan banyak insiden jenayah kebencian terhadap Muslim, dan turut menyumbang kepada suasana Islamofobia di seluruh dunia, akibat kaitan dibuat antara Muslim dengan terorisme ini.



Satu fakta yang tidak dapat disangkal ialah serangan Islamofobia dan serangan berdasarkan kebencian terhadap minoriti di AS meningkat sejak Trump memenangi pilihan raya presiden AS pada 8 November tahun lalu.



Menurut satu angka daripada Southern Poverty Law Center, sepanjang 9 hingga 29 November, sebanyak 867 serangan dan gangguan dilaporkan terhadap Muslim dan minoriti di negara itu.



DPPM berpandangan, tanpa bukti dan kajian, Trump telah memarakkan lagi sentimen haluan kanan ekstrem di AS, yang disambut oleh sebilangan orang awam sebagai pengesahan terhadap sentimen anti-Muslim, dan pada masa sama meningkatkan momentum Islamofobia global hingga berpotensi mempengaruhi pihak lain terutama Eropah yang beberapa negaranya bakal mengadakan pilihan raya tahun ini.



Langkah dilakukan oleh Trump ini ialah sebahagian kempen menyekat kemaraan Islam dengan cara meningkatkan dan menyebarkan lagi sentimen buruk terhadap Islam dan umatnya. DPPM berharap dunia Islam dan semua pihak yang rasional dapat dengan tegas menentang kempen terhadap Islam ini.



Muhammad Khalil Abdul Hadi

Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia

30 Januari 2017 - HARAKAHDAILY 30/1/2017