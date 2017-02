Lima isu utama 2017: Punca dan solusi

“Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).” (Ar-Rum: 41)



Pendahuluan



Seiring dengan agenda Budaya Politik Matang dan Sejahtera (#BPMS), salah satu ciri utamanya adalah Politik Mengutamakan Rakyat dan Politik Memfokuskan Penyelesaian Islam. Kini PAS perlu dilihat bukan sekadar menjadi pembangkang yang hanya tahu mengkritik kerajaan, tetapi rakyat ingin melihat apa solusi yang PAS mampu tawarkan sebagai penyelesaian kepada masalah tersebut.



Segala konsep, dasar dan program yang perlu diambil untuk menyelesaikan segala permasalahan negara telah dikemukakan di dalam beberapa dokumen polisi PAS, antaranya Dokumen Negara Islam, Dokumen Negara Berkebajikan, Dokumen Hijau, Manifesto Pilihanraya, Perbahasan Parlimen/DUN, Memorandum dan kenyataan akhbar pimpinan tertinggi.



Penulisan ringkas ini diambil untuk mengkaji punca permasalahan isu semasa dan menganalisa impak terhadap negara dan rakyat, seterusnya mengemukakan solusi alternatif mengikut prinsip Islam.



Berdasarkan kompilasi tinjauan laporan berita dan hasil dapatan survey* berkaitan kebimbangan rakyat dan prospek masa depan negara, terdapat LIMA ISU UTAMA yang perlu diberikan perhatian oleh semua pihak, iaitu:



Krisis Keyakinan / Gejala Rasuah

Ancaman Kedaulatan / US vs China

Kelembapan Ekonomi / Kejatuhan Ringgit

Kenaikan Inflasi / Kos Sara Hidup

Gejala Sosial / Kualiti Pendidikan



Isu 1: Krisis Keyakinan / Gejala Rasuah



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (An-Nahlu: 90)



Menurut laporan Indeks Persepsi Rasuah 2016, Malaysia berada di kedudukan 55 daripada 176 negara, berbanding di kedudukan 54 pada tahun 2015. Manakala ukuran skor Malasyia merosot kepada 49, berbanding 50 pada tahun 2015. Di peringkat ASEAN, Malaysia berada jauh di belakang Singapura (ke-7) dan Brunei (ke-41).



Terdapat beberapa kes rasuah berprofil tinggi disiasat oleh SPRM pada tahun 2016, cth. Ops Water Sabah, KSU, Tekun, Bank Rakyat, JKR Melaka, Tabung Haji. Namun, tanpa pendakwaan, tangkapan tidak bermakna.



Malah perlu diingat, beberapa kes rasuah berprofil tinggi pernah ditutup kes, digugurkan daripada pertuduhan dan diampunkan cth. 1MDB, PKFZ, Erik Chia, Kasitah Gaddam, Khir Toyo, NFC. Jika diteliti, semua penangkapan ini diambil sebelum PRU, manakala keputusan penghakiman dijatuhkan selepas PRU.



Antara punca wujudnya krisis defisit keyakinan terhadap PM / Kerajaan adalah:



Kekurangan integriti, moral dan kejujuran pemimpin cth. gaya hidup mewah, janji tidak ditepati dsb.

Kekurangan simpati, empati dan pemikiran logik pemimpin cth. seloka GST, pemotongan subsidi minyak, tol, minyak masak dsb.

Kegagalan menangani skandal korporat cth. 1MDB (laporan BNM, Jabatan Audit, SPRM, PAC, derma 2.6 bilion), dan FGV / FELDA (kerugian, pembelian PT Eagle High) dsb.



#InilahPenyelesaianKita



Sebagai penyelesaian terhadap Isu 1, PAS telah menggagaskan beberapa inisiatif dan cadangan, antaranya:



Memilih dan melantik pemimpin yang adil untuk jawatan utama cth. Perdana Menteri, Menteri Kabinet, Menteri Besar, Pengerusi GLC dsb.



Dalam sistem pemerintahan Islam, wujud sebuah institusi yang sangat penting iaitu Hisbah. Hisbah diwujudkan bagi mengawalselia bukan sahaja terhadap hasil dan perbelanjaan, bahkan dilakukan juga terhadap pemimpin yang mengurusnya (TGHA, Perbahasan Bajet 2016).



Kebebasan institusi dan polisi ‘tiada tolak-ansur’ (zero-tolerance) terhadap rasuah, dengan memberikan kebebasan kepada SPRM dan Peguam Negara untuk menyiasat dan mendakwa pesalah rasuah, tanpa mengira pangkat dan darjat.



Membentuk suasana yang lebih demokratik di dalam Kabinet dan Parlimen - agenda ‘Pendemokrasian Kabinet’ - iaitu mengurangkan pemusatan kuasa yang sangat besar kepada Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan (#MO1).



Setiap Menteri wajar menunjukkan teladan dengan pemotongan 10%-20% gaji bulanan, serta memulangkan elaun minyak, tol, percutian, dan keraian, supaya dapat merasai denyut nadi rakyat bawahan.



Isu 2: Ancaman Kedaulatan – US vs China



"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (An-Anfal: 60)



Malaysia sebelum ini bersungguh-sungguh untuk menyertai TPPA, walaupun dibantah banyak pihak atas faktor pertembungan geo-politik berbanding manfaat ekonomi yang minima. Terkini, Amerika Syarikat sebagai ‘broker’ utama perjanjian tersebut telah menarik diri daripada TPPA, sejurus kemenangan Presiden Trump.



Semakin banyak projek mega diserahkan kepada syarikat China, sebahagian daripada polisi ‘One Belt One Road’ (OBOR) oleh China, terdedah kepada risiko pertembungan geopolitik di antara China dan Amerika cth. HSR, ECRL, Bandar Malaysia, Iskandar dsb.



Konflik pertindihan wilayah di Laut China Selatan yang melibatkan tuntutan Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam dan China terhadap Kepulauan Spratlys dan Paracels, bakal menggugat kestabilan diplomatik di rantau ini. China dilihat semakin agresif dalam tuntutan wilayah tersebut dan Amerika mula mencampuri urusan ketenteraan di rantau ini, meletakkan Malaysia di kedudukan yang sangat rumit dan perlu ditangani dengan cermat.



#InilahPenyelesaianKita



Sebagai penyelesaian terhadap Isu 2, TGHA telah menggariskan pendirian PAS dan mengemukakan saranan kepada kerajaan mengenai rundingan TPPA dan kedaulatan negara, antaranya:



Menolak campurtangan asing dalam urusan politik dalam negeri.



TPPA menggugat kedaulatan dan undang-undang Malaysia, melibatkan pindaan 26 akta dan beberapa pekeliling Kerajaan supaya ’patuh-TPPA’.



Kepentingan Malaysia wajar dilindungi secara Masyarakat Madani di peringkat global, iaitu agenda memperkasakan ASEAN (1 Rantau), OIC (1 Ummah), dan NAM (1 Kemanusiaan), tanpa bermusuh dengan sesiapa dan tidak berpihak kepada sesiapa.



Mengelak daripada terlalu bergantung kepada sesebuah negara untuk menarik pelaburan sahaja dalam sektor strategik dan projek infrastruktur utama negara cth. pengangkutan, air dan elektrik, perumahan dsb.



Isu 3: Kelembapan Ekonomi / Kejatuhan Ringgit



“Yusuf menjawab: Hendaklah kamu bertanam tujuh tahun seperti biasa, kemudian apa yang kamu tuai biarkanlah dia pada tangkai-tangkai; kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makanan. Kemudian akan datang selepas itu, tujuh tahun yang bersangatan kemaraunya, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan bagi mereka; kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah hasil.” (Yusuf: 47–49)



Pertumbuhan ekonomi 2017 diunjur malar (4%-4.5%), inflasi terus menjalar (2%-3%), pengangguran semakin menular (3.5%), dan ringgit hilang kadar (RM4.50/USD). Rakyat juga berhadapan dengan situasi ekonomi yang sangat mencabar, kesan kenaikan cukai dan kenaikan harga yang perlu dibayar, menyebabkan tabungan semakin sukar dan hutang isi rumah kian melebar (88% KDNK).



Kerajaan dijangka akan menanggung defisit fiskal berjumlah RM40.3 bilion atau 3.0% kepada KDNK, meneruskan rekod defisit fiskal berturut-turut sejak 1998. Kutipan GST yang lebih tinggi pada tahun 2017, iaitu RM40 bilion berbanding RM38.5 bilion pada tahun 2016 (cukai yang dikenakan pada semua barangan dan semua orang). Hutang Kerajaan Persekutuan sehingga Jun 2016 berada pada paras RM655.7 bilion (53.2% KDNK).



#InilahPenyelesaianKita



Sebagai penyelesaian terhadap Isu 3, PAS telah menggagaskan beberapa inisiatif dan cadangan, antaranya:



Memperluas program waqaf bagi membangunkan dan membiayai tiga sektor penting dengan penglibatan pihak korporat dan individu bersama kerajaan, iaitu pendidikan (sekolah, IPTA, IPTS), kesihatan (klinik bergerak, pusat dialisis, pusat terapi, rehabilasi), dan infrastruktur (jalanraya, jambatan, air, elektrik, pusat rekreasi).

Memperkenalkan cukai baru yang dikenakan kepada golongan kaya sebagaimana yang terkandung dalam Dokumen Hijau dan diamalkan di beberapa negara maju cth. Cukai Tambahan, Cukai Simpanan, Cukai Transaksi Saham, Cukai Keuntungan Modal.

Membangunkan sektor keusahawanan dan inovasi sebagai penyumbang utama ekonomi negara cth. dana usahawan muda, usahawan tani, mengarus-perdanakan kerjaya vokasional, memposisi Malaysia sebagai Hab Industri Kreatif Islamik, mengawalselia perkhidmatan UBER/Grab.



Isu 4: Kenaikan Inflasi / Kos Sara Hidup



Antara tindakan yang diambil oleh Kerajaan adalah pengurangan subsidi dan pemotongan peruntukan penting dalam Bajet 2017, khususnya pengurangan 10.4% peruntukan subsidi dan bantuan sosial, iaitu RM22.4 bilion berbanding RM25 billion pada 2016.



Harga minyak petrol dan diesel diapungkan secara terkawal, kesan daripada dasar rasionalisasi subsidi oleh kerajaan. Ketiadaan peruntukan untuk pampasan konsesi tol menunjukkan kemungkinan kenaikan tol pada tahun 2017. Di samping itu, subsidi minyak masak dan keperluan asas lain telah mula dihapuskan, membawa kemungkinan kenaikan harga makanan di pasaran.



Selain itu, bajet untuk universiti awam turut dikurangkan ke paras terendah sejak 2011 iaitu sebanyak RM6.2 bilion (kurang 20%), manakala beberapa agensi kerajaan yang penting turut menyaksikan pengurangan bajet antaranya JAKIM, BTN, MKN. Apa yang lebih dikesali, tiada peruntukan khusus untuk projek tebatan banjir di Kelantan dan Terengganu serta fenomena ombak besar di pantai barat, yang keperluannya sangat mendesak.



Di samping itu, antara yang sering dilaungkan adalah pemberian BR1M yang dinaikkan daripada RM450 hingga RM1,200 yang akan memanfaatkan 7 juta penerima dengan peruntukan RM6.8 bilion.



Walaupun Perdana Menteri menyatakan BR1M bukannya rasuah, tetapi dengan jumlah penerima yang terus meningkat dan mencecah lebih 55% daripada jumlah pengundi berdaftar, ia suatu angka ‘deposit undi’ yang sangat signifikan bagi pihak Kerajaan.



Ini ditambah pula dengan penerima baucer buku seramai 3.5 juta murid, kad debit IPTA seramai 1.3 juta pelajar, bantuan rakyat termiskin kepada 69 ribu keluarga, bantuan warga emas kepada 120 ribu penerima, bantuan OKU kepada 150 ribu penerima, projek bekalan air di 42 perkampungan orang asli, kenaikan elaun imam kepada 15 ribu penerima, kenaikan elaun guru KAFA kepada 33 ribu penerima, bantuan musim tengkujuh kepada 440 ribu pekebun dan penoreh getah, elaun sara hidup kepada 57 ribu nelayan, projek bekalan air kepada 5,200 keluarga peneroka FELDA, serta subsidi padi berjumlah RM1.3 bilion.



Kesemuanya ini akan memanfaatkan jutaan penerima secara langsung dan membentuk segolongan masyarakat yang terhutang budi dan berterima kasih kepada kerajaan, khususnya di kalangan segmen B40 dan penduduk luar bandar.



#InilahPenyelesaianKita



Sebagai penyelesaian terhadap Isu 4, PAS telah menggagaskan beberapa inisiatif dan cadangan, antaranya:



Mengutamakan Perbelanjaan Yang Perlu



Mengurangkan kebergantungan hutang negara (hutang Kerajaan Persekutuan 53% KDNK, hutang Isi Rumah 87% KDNK)

Mengukuhkan aspek modal insan (human capital) iaitu kualiti pendidikan rendah, menengah dan tinggi dalam negara serta akses penjagaan kesihatan rakyat (kawalan wabak, kesihatan kanak-kanak, wanita, warga emas), di samping memperluaskan aspek pemangkin (enablers) iaitu perumahan, infrastruktur dan ICT.

Menghormati prinsip federalism dalam aspek agihan peruntukan dan bantuan per kapita. Kelantan tidak disebut secara spesifik dalam ucapan bajet kecuali projek baikpulih jalan keretapi dan ECRL. Tuntutan royalti Petronas untuk Kelantan & Terengganu perlu terus diperjuangkan seperti Sarawak.



Mewujudkan Dana Insuran Pemberhentian Kerja



Malaysia memerlukan dasar jaringan sosial (safety net) yang komprehensif sebagai langkah jangka panjang untuk melindungi rakyat yang terjejas dengan pemberhentian kerja atas faktor kelembapan ekonomi, cth caruman dalam bentuk tabarru’ dan takaful oleh majikan dan pekerja untuk insuran pemberhentian kerja (unemployment insurance) atau program latihan-semula (reskillilng)



Program Mampu Memiliki Rumah (Affordable Home-Ownership) alternatif kepada Program Rumah Mampu Milik (Affordable Home)



Kaedah Musyarakah - Perkongsian pemilikan bersama kerajaan dengan pembayaran bertangguh



Kaedah Sukuk Al Ijarah - Melalui perkongsian pemilikan dengan individu atau organisasi



Elaun Kos Sara Hidup (Cost of Living Allowance, COLA) Sementara oleh Majikan Swasta



PAS mencadangkan agar COLA dilaksanakan sebagai pendekatan sementara sehinggalah ekonomi negara kembali teguh dan stabil. COLA juga boleh digunakan oleh pihak swasta sebagai langkah tengah dalam membantu kakitangan masing-masing dalam keadaan syarikat tidak mampu untuk menaikkan gaji tahunan dan memberi bonus.



Isu 5: Gejala Sosial / Kualiti Pendidikan



"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” (Ali Imran: 10)



Statistik berkenaan gejala sosial di kalangan belia negara amat membimbangkan, antaranya:



Dadah - 26,668 penagih dadah pada tahun 2015 (purata 70 tangkapan sehari)



Bunuh Diri - 1,100 kes bunuh diri dilaporkan dalam tempoh 2008-2010 (purata 1-2 kes sehari)



Cerai - 92,678 pasangan di seluruh negara bercerai dalam tempoh 2012-2014 (purata 156 perceraian sehari)



Buang Bayi - 78 kes pembuangan bayi dilaporkan dari Januari - Ogos 2016 (purata 10 kes sebulan)



Disiplin Pelajar - 13,359 pelajar terlibat kes disiplin berat pada 2014 (kelucahan, rokok, dadah, ponteng, gangsterism)



Buli - 2,968 kes buli dilaporkan dalam tahun 2015 (purata 250 kes sebulan)



#InilahPenyelesaianKita



Sebagai penyelesaian terhadap Isu 5, PAS telah menggagaskan beberapa inisiatif dan cadangan, antaranya:



Membentuk falsafah dan dasar pendidikan negara yang holistik bagi melahirkan insan soleh dan masyarakat yang bertamadun tinggi;



Membina sistem keluarga yang sejahtera dan seimbang dari segi material dan spiritual;



Memberi perhatian terhadap kanak-kanak dalam aspek kesihatan, pendidikan dan penghayatan agama, serta membentuk akhlak pemuda dan pemudi sebagai tonggak masa depan negara;



Menutup ruang-ruang pengaruh luar yang tidak sihat, serta menghalang dan mengawal pergaulan bebas tanpa batas di kalangan anak muda, samada secara fizikal (cth. lepak, konsert) dan maya (cth. facebook, wechat);



Memperkembangkan seni dalam semua bentuk (cth. penulisan, akhbar, radio, televisyen, pementasan) sebagai medium untuk membina dan membentuk moral masyarakat yang berkualiti;



Memperkasa sistem perundangan dan mahkamah syariah di Malaysia, cth. EKJS, RUU 355, penjawatan hakim, kecekapan mahkamah, kualiti pendakwaan, pendidikan dan pencegahan.



Kesimpulan



Menurut Presiden PAS, risalah Parti Islam Se-Malaysia (PAS) wajib dihayati semuanya, berasaskan kepada dasar tertinggi dalam Perlembagaan PAS termasuk pendekatan selaku pembangkang sehinggalah menjadi kerajaan, berkonsepkan dakwah dan mengajak seluruh manusia kepada memperhambakan diri hanya kepada Allah sahaja yang membawa rahmat kepada seluruh alam dan adil terhadap semua.



Firman Allah s.w.t. (maksudnya): “Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.” (An-Nahlu: 125).



Adalah menjadi kewajipan ke atas sesiapa yang menjadi pemimpin menunaikan amanah sebenar-benarnya supaya sentiasa berpandukan ajaran Islam. Kewajipan PAS adalah mengajak seluruh manusia dalam masyarakat majmuk supaya melakukan perubahan kepada Islam yang menjadi rahmat kepada seluruh alam dan adil terhadap semua.



Kini, PAS masih menjadi pembangkang dan tidak berhasrat menyertai BN kerana perbezaan dasar dan pendekatan serta masih banyak perkara yang tidak memuaskan.



Firman Allah s.w.t. (maksudnya): “Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).” (Al-Maidah: 2) - HARAKAHDAILY 2/2/2017



Penulis ialah Pengarah Strategi DPPM.

Artikel ini adalah intipati daripada pembentangan kertas kerja Taklimat Isu Nasional oleh penulis di Program Taklimat dan Pembentangan Buku Isu Terengganu anjuran Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, pada Sabtu 28 Januari 2017.