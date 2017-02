Delegasi PAS siap sedia laksana misi FFFM

KLANG: Delegasi PAS yang menyertai Misi Kemanusiaan Food Flotilla for (Arakan) Myanmar kini siap sepenuhnya untuk memulakan pelayaran dijangka sekitar jam 4.00 petang ini.



Diketuai Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, Muhammad Sanusi Md Nor, semua anggota delegasi telah melaporkan diri di kapal Nautical Aliya sejak jam 4.30 petang semalam.



Mereka mengikuti sesi pengenalan oleh ketua masing-masing sebelum ke bilik penginapan diikuti solat jamak Maghrib dan Isyak berjamaah serta tazkirah disampaikan Presiden MAPIM, Mohd Azmi Abdul Hamid, diikuti makan malam.



Manakala sesi pagi ini dimulakan dengan solat Subuh berjamaah dan tazkirah juga oleh Mohd Azmi diikuti sarapan bersama 230 sukarelawan.



Semua mereka akan menjalankan pelbagai tugas melibatkan agihan makanan, logistik, kejuruteraan, pembinaan asas, perubatan dan lain-lain keperluan.



Selain menyumbang dan membawa bekalan terutama makanan, delegasi PAS juga akan mengurus pembinaan sekurang-kurangnya 15 telaga tiub bagi kegunaan di kem-kem pelarian.



Delegasi PAS terdiri daripada Ustazah Nuridah Mohd Salleh (Ketua Muslimat PAS Malaysia), Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi (Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia), Dato' Siti Ashah Ghazali (AJK Muslimat PAS Malaysia) Shabudin Md Nor (Kedah), Sazali Sudin (Kedah) dan Syarifah Rasyida Syed Idrus (Wilayah Persekutuan). – HARAKAHDAILY 3/1/2017