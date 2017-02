Menyusuri peta luka umat Islam Rohingya melalui laut

Tangisan dan air mata muslim Rohingya menggamit dunia Islam untuk menyantuni dan menyelami luka mereka. Selama puluhan tahun mereka dibantai oleh regim Myanmar dan juga penganut agama lain tanpa ampun hanya kerana mereka menuturkan kalimah toyyibah. Sejarah keberadaaan mereka di tanah Arakan cuba dipalsukan oleh sejarawan Burma kerana sejarah itu ditulis oleh pemenang.



Kewujudan mereka sebagai muslim di tanah Arakan semenjak zaman kerajaan Abasiyyah, seterusnya di zaman pemerintahan Moghul India. Mereka mempunyai kerajaan Islam yang berdaulat, malah disinggahi oleh pedagang-pedagang Arab untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Etnik Benggali ini dibuktikan keberadaannya dengan mahkota muslim mereka dengan bukti empiris, kewujudan masjid-masjid lama yang berumur ratusan tahun, begitu juga dengan tanah perkuburan Islam yang berumur ratusan tahun.



Burma yang dijajah oleh British telah memperolehi kemerdekaan pada tahun 1948, sama tahun dengan berlakunya nakbah Palestin. Muslim dikucilkan malah sejarah kewujudan mereka juga dipalsukan. Sejarawan Burma merakamkan mereka sebagai pengungsi dan pendatang daripada Bangladesh di zaman penjajahan Pax Britanica. Namun ianya benar jika menyorot sejarah Tanah Melayu di zaman penjajahan British, untuk menggerakkan ekonomi komersial. Penjajah mengimport buruh-buruh kasar dari Tanah Besar China dan India melalui sistem kanggani, sistem tiket, mahu pun sistem kangcu.



Dengan sejarah yang dipalsukan seolah memberikan lesen kepada mereka untuk menindas muslim. Ribuan yang menggeletak hilang nyawa, diperkosa, dibakar kampung halaman, menjadi pengungsi tanpa kewarganegaraan yan jelas. Mereka cuba melambai- lambai dunia Islam bahawa mereka sedang tertindas, namun suara mereka kurang didengari dan dicaknai. Saat mereka mengikat perut kelaparan, di Qatar sebanyak 240 juta ringgit diperuntukkan untuk sambutan tahun baru (happy new year). Satu kontradiksi yang sangat menjolok akal nurani!



Food Flotilla For Myanmar



Seseorang Muslim dan seseorang Muslim yang lain mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana mereka mempunyai pertanggungjawaban yang akan dipersoalkan di hadapan Allah SWT.



Sebelum daripada Misi Food Flotilla For Myanmar, pelbagai NGO negara ini berada di barisan hadapan membantu saudara seakidah mereka yang tertindas di Bumi Arakan. Antaranya seperti MAPIM, Kelab Putera 1 Malaysia, Muslim Care, Yayasan Amal, dan juga NGO-NGO yang lain. Begitu juga Rakan media yang memberikan sokongan seperti Astro Awani, TV3, TV Al-Hijrah, RTM, Bernama, Al Jazeera dan rakan media yang lain.



Dalam keadaan yang sangat menyedihkan, kebanyakan negara-negara ASEAN belum bertindak secara proaktif untuk membantu saudara Muslim yang ditindas di Tanah Arakan, bahkan juga negara-negara umat Islam di belahan Asia Barat. Pembantaian ke atas Muslim Arakan semakin menjolok mata, bahkan mereka terpaksa melarikan diri dan hilang nyawa di lautan seperti kes dua tahun lepas di mana enam ribu pelarian telah terapung berbulan-bulan lamanya di Laut Andaman.



Antara penggerak dan pemikir utama yang menggerakkan misi Food Flotilla For Myanmar ialah Haji Azmi Abd Hamid, seorang tokoh aktivis bantuan kemanusiaan daripada NGO MAPIM. Di mana Flotilla ini merupakan satu kesinambungan daripada apa yang telah dilakukan untuk membantu umat Islam di Gaza, iaitu peristiwa Kapal Mavi Marmara (2010) membuka kepungan kepada Gaza. Walaupun misi Mavi Marmara tersebut telah menyebabkan sembilan orang anggota NGO IHH telah terbunuh, dan 600 orang lebih telah ditawan oleh tentera Israel dan dipenjarakan kurang dari 48 jam di penjara Israel, namun ianya telah membuka mata dunia untuk membantu Gaza.



Maka, Misi Food Flotilla For Myanmar ini juga diharap dapat membuka dan mencelikkan mata seluruh warga dunia sama ada Islam mahupun bukan Islam tentang penindasan dan pembantaian kepada Muslim di Arakan yang cuba disepikan daripada media Antarabangsa. Banyak NGO-NGO terlibat, bahkan lebih dari 10 negara termasuk daripada Amerika, United Kingdom, Turki, Sweden, Perancis, Indonesia, Thailand, China mengikuti Misi Food Flotilla For Myanmar ini. - HARAKAHDAILY 4/2/2017



Penulis ialah Pengarah Penerangan Muslim Care Malaysia.