Taman Ilmu: Mengapa tak jawab dalam sidang Dun?

Saya merujuk kepada kenyataan MB Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman yang disiarkan di akhbar-akhbar pada 1 Februari 2017, berkaitan dengan isu Taman Ilmu, Tembila (TIT), Besut. Pada kenyataan yang diberikan, beliau cuba memahamkan kepada rakyat bahawa TIT itu sebenarnya tidak gagal, malah sekarang, telahpun ada rundingan di antara kerajaan negeri dengan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).



PAS Terengganu tidak merasa pelik dengan penafian oleh Datuk Seri MB kerana sememangnya diketahui beliau akan menafikan segala perkara yang nampak negatif di dalam pentadbirannya. Walaupun terbukti benar wang rakyat Terengganu dileburkan sebagaimana projek-projek kroni di Tasik Kenyir, LPT2, royalti dan banyak lagi, beliau tetap istiqamah akan menafikannya.



Jawapan dan penafian yang dilihat hanya untuk meredakan keadaan di samping berharap rakyat akan melupakannya nanti. Tetapi zaman sudah berubah dan rakyat kini tidak lagi mudah diperdayakan oleh jawapan dan penafian yang tidak realistik sebegini.



Untuk rekod rakyat Terengganu, pada 21 Februari 2011, Datuk Seri Ahmad Razif yang ketika Exco Pelajaran berkata TIT akan beroperasi pada Mei 2011. 13 Disember 2012, di dalam Dun ketika sesi penggulungan, beliau berkata pula TIT akan beroperasi pertengahan 2013 dengan keuntungan RM10 juta setahun. Mei 2015, sekali lagi dijanjikan pada akhir 2015. Kini beliau berjanji manis lagi, akan beroperasi pada Oktober 2017 nanti.



PAS Terengganu hanya meminta Datuk Seri MB membuka peluang soalan berkenaan isu TIT ini secara terbuka tanpa menipu rakyat Terengganu, setelah beberapa lama soalan rasmi berkaitannya tidak dijawab kerana ditolak mentah-mentah oleh Dun Terengganu pada September 2015 dan Mac 2016 tanpa alasan yang konkrit.



PAS yakin, Datuk Seri MB akan menjawab persoalan ini kerana jika tiada apa-apa yang ditakutkan, masakan tidak mahu menjawab. Jika mereka benar, pastinya tidak ditolak soalan-soalan berhubung dengan isu ini di Dun Terengganu. Biar rakyat Terengganu tahu, betapa Umno ini hanya cuba memperbodohkan mereka sahaja.



PAS Terengganu mohon MB menjawab:



1. Mengapakah Projek TIT ini yang dilaksanakan di bawah ECER (kerajaan Pusat), tetapi menggunakan lebih RM300 juta wang rakyat Terengganu?



2. Syarikat POSC TI Sdn Bhd dan Razeedland Plaza Sdn Bhd dari Brunei telah memeterai kerjasama untuk melabur RM4 bilion bagi melaksanakan projek pembangunan Fasa 2 dan 3 dalam tempoh empat tahun. Ke manakah perginya pelaburan ini, dan apakah yang terjadi sebenarnya kepada kerjasama ini?



3. Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekuttif POSC TI, Dr Abdullah Kamil Fikri menyatakan sebagaimana dalam teganuku.blogspot.my: “Kita dimaklumkan universiti yang beroperasi di TIT adalah dari China, Jepun, Korea, New Zealand, Eropah dan AS yang akan membuka cawangan mereka di sini sekurang-kurangnya sebuah university dijangka mula beroperasi pada September atau Januari tahun depan (2014)”. Sekarang sudah memasuki tahun 2017, ke manakah perginya universiti-universiti yang didakwa akan beroperasi itu?



4. Adakah perlu kerajaan Negeri Terengganu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Seri MB, menggunakan kembali khidmat Datuk Seri Idris Jusoh bagi mendapatkan semula peserta-peserta ke TIT setelah ternyata beliau gagal dan sekali gus menyebabkan TIT ini terbengkalai sehingga kini?



5. Apakah yang sebenarnya berlaku kepada sebuah blok bangunan di dalam kawasan TIT yang didakwa terpaksa dirobohkan setelah ia dibina?



6. Berapakah pula kos yang bakal dikeluarkan menggunakan wang rakyat Terengganu bagi membaik pulih beberapa prasarana-prasarana di TIT yang rosak?



7. Bagaimana kerajaan boleh menyediakan tanah sebegitu luas untuk projek TIT ini, di masa yang sama juga, kerajaan Negeri telah menyerahkan satu kawasan yang luas di Bukit Kor, Marang untuk pembangunan Pusat Pengajian Tinggi (IPT) sebagaimana yang dinyatakan dalam Dun TR bertarikh 8 sept 2015. Antara IPT yang disenaraikan adalah seperti berikut:



a) Universiti Malaysia Terengganu

b) Institusi Latihan Kemahiran SAFA

c) Open University Malaysia (UNITEM)

d) Akademi Caddcam Sdn. Bhd

e) Nilam Healthcare Educationvi.Kolej Teras Timur

f) Cosmo Mercantile Sdn.Bhd.



8. Dan terakhir, apakah perkataan sesuai yang boleh kita guna selain ‘terbengkalai’ apabila projek yang sepatutnya siap bertahun-tahun yang lalu, tetapi gagal direalisasikan mengikut perancangan asal, malah pelabur turut tidak sudi datang sehinggakan infrastruktur yang dibina menggunakan wang rakyat Terengganu turut rosak?



Projek ini melibatkan dana rakyat Terengganu yang begitu banyak. Akan tetapi apalah sangat nilai RM300 juta itu bagi Umno, sedang berbillion lagi duit rakyat telah dicampak ke dalam Tasik Kenyir, dibuang kepada Monsoon Cup, dileburkan kepada LPT2. Malah hampir-hampir digadaikan telaga minyak milik rakyat Terengganu untuk 1MDB.



Jika persoalan ini gagal dijawab, maka janji Datuk Seri MB untuk TIT mula beroperasi pada Oktober tahun ini, bolehlah rakyat membakulsampahkannya.



PAS Terengganu mohon mengemukakan soalan kepada Datuk Seri MB. Terima kasih. - HARAKAHDAILY 4/2/2017



Penulis ialah Ketua Penerangan PAS Terengganu yang juga Adun Bukit Payong.