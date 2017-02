Islam lambang perpaduan ummah

Sabtu, 4hb Februari 2017 menyaksikan satu majlis bersejarah, Majlis Ikatan Ukhuwah Silat Wadah Penyatuan Ummah 2017 yang berlangsung di Hotel Pelangi, Muar, Johor anjuran Persatuan Seni Silat Gayong Malaysia (PSSGM), berlangsung Majlis Penganugerahan Sandang Kebesaran Pertubuhan Seni Silat Gayong Malaysia. Majlis diserikan dengan kehadiran Naib Pengerusi Persatuan Ulama Sedunia, YB Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang yang menyampaikan ucaptama serta menerima Anugerah Sandang Mahkota Agung Seri Bintang Pelangi dari Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia.



Turut dianugerahkan sandang kebesaran ialah YB Ustaz Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia yang di anugerahkan Sandang Mahkota Seri Bintang Pelangi, Khairul Faizi Ahmad Kamil, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Johor dengan Sandang Mahkota Seri Cahaya Pelangi, Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia dengan Sandang Mahkota Seri Relang Pelangi, Khairil Nizam Khirudin, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia dengan Sandang Mahkota Seri Relang Pelangi, YBhg Datuk Dr. Mahfodz Mohamad, Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia dengan Sandang Mahkota Seri Bintang Pelangi dan Juwahir Amin, Pemangku Ketua Pemuda PAS Johor dengan Sandang Mahkota Seri Bintang Pelangi.



Natijahnya ini adalah hasil usaha Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM) dan Department of Arts, Culture and Sports (DACS) yang berusaha mengangkat kembali ilmu persilatan, seni warisan budaya kita turun temurun ini. Bermula dengan Berbusana Songket Pendekar Melayu di Muktamar DPPM di Kota Bahru tahun lepas bersama Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, DPPM terus mengadakan pertemuan dengan persatuan serta Pertubuhan Silat agar dapat sama-sama berganding bahu dalam menaikkan kembali seni warisan bangsa ini yang seolah-olah tenggelam di telan zaman. Oleh itu DPPM menyeru serta menjemput Persatuan serta Pertubuhan Silat agar dapat bersama-sama DPPM dalam menjayakan usaha yang murni ini



Silat merupakan ilmu seni mempertahankan diri Bangsa Melayu dan Masyarakat Nusantara sejak turun temurun. Ia merupakan seni warisan Melayu yang unggul yang perlu disemai, dipupuk dan diwarisi oleh setiap anak bangsa. Ilmu persilatan memerlukan ketekunan, disiplin serta mental yang tinggi untuk dihayati dan diamalkan. Setiap gerak geri dan seni tempurnya menggambarkan kehalusan seni serta budaya orang-orang Melayu sejak zaman berzaman. Maka dengan itu ia wajar dipelihara serta diwarisi agar dapat dipertahankan agar tidak dilupa serta lapuk ditelan zaman.



Sesungguhnya Islam menuntut setiap umatnya agar istiqamah dalam setiap perkara, mempunyai disiplin yang tinggi, cekal dalam menjalankan tuntutan agama, memperjuangkan yang hak serta menolak yang batil. Di zaman Rasulullah SAW, permainan pedang dan memanah adalah salah satu daripada cabang ilmu seni mempertahankan diri ketika itu. Ia dipelajari dengan meluas oleh orang-orang Arab sama ada untuk mendalaminya, mempertahankan wilayah serta kampung halaman mereka dan paling utama mempertahankan Islam yang pesat berkembang ketika itu. Maka ilmu persilatan juga harus dipelajari agar dapat diamalkan dan diperlakukan seperti zaman Rasulullah SAW.



Islam tidak melarang apa yang membawa kebaikan, tidak menegah apa yang membawa faedah tidak kira dari bangsa dan kaum apa sekalipun. Sesungguhnya Islam diturunkan untuk membawa kebaikan pada seluruh umat manusia, tidak sekali-kali bertujuan untuk menindas atau memperdayakan umat manusia. Islam menyatukan seluruh manusia tidak kira bangsa dan warna kulit agar patuh kepada Allah SWT agar hidup dengan penuh kerukunan, hormat menghormati, saling kasih mengasihi serta hidup dengan penuh harmoni di atas muka bumi ini. Sesungguhnya Islam lambang perpaduan yang ulung serta unggul, bersatu di bawah Islam membawa rahmat dan kemakmuran kepada sekalian rakyat dan negara.



Muhammad Khalil Abdul Hadi

Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia