Pemenang pertandingan swafoto, gambar kreatif H355

PENGUMUMAN: PEMENANG PERTANDINGAN SWAFOTO DAN GAMBAR KREATIF HIMPUNAN 355



Alhamdulillah, diumumkan pemenang pertandingan Swafoto dan Gambar Kreatif Himpunan 355 berdasarkan jumlah LIKE & SHARE setelah ditutup pada 5 Feb 2017.



TEMPAT PERTAMA: AZLINA ABDUL RAHMAN



Hadiah: Wang Tunai RM200 beserta T-Shirt H355 bertandatangan Naib Pengerusi Kesatuan Ulama' Sedunia.



Jumlah like: 772

Jumlah share: 276

JUMLAH: 1048



TEMPAT KEDUA: TSD FIRDAUS



Hadiah: Wang Tunai RM150 beserta T-Shirt H355 bertandatangan Naib Pengerusi Kesatuan Ulama' Sedunia.



Jumlah like: 693

Jumlah share: 234

JUMLAH: 927



TEMPAT KETIGA: AMRU HUDZAIFAH



Hadiah: Wang Tunai RM100 beserta T-Shirt H355 bertandatangan Naib Pengerusi Kesatuan Ulama' Sedunia.



Jumlah like: 483

Jumlah share: 68

JUMLAH: 551



Tahniah kepada para pemenang. Yang tidak bernasib baik, boleh mencuba di Pertandingan InstaGempak di https://www.instagram.com/p/BP93MwTBz1S/



Terima kasih kepada semua penyertaan yang dihantar dan sokongan anda selama ini.



Terima kasih.



Sekretariat 355.



"Syariah Diperkasa, Rakyat Sejahtera"