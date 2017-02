Seruan Rasulullah SAW dilaksana melalui misi FFFM

YANGON: Rasulullah SAW adalah qudwah dan ibrah yang seruan perjuangan dan pembelaan oleh Baginda itu kini sedang dilaksanakan melalui misi kemanusiaan Food Flotilla for Myanmar (FFFM).



Delegasi Muslim Care, Ustaz Dr Riduan Mohamad Nor berkata demikian pada khutbah Jumaat yang disampaikan di atas kabin navigasi kapal Nautical Aliya di Pelabuhan Antarabangsa Thilawa, di sini sebentar tadi.



Dalam kupasan bertajuk "Kewafatan Rasulullah SAW" itu beliau menghurai banyak detik penting dilaksanakan Nabi Muhammad yang terkait dengan pembelaan ke atas Arakan.



Bumi yang asalnya milik umat Islam itu terang beliau, tidak harus dipisah dan diabaikan oleh faktor geografi atau hanya kerana warna kulit mereka berbeza dari kebanyakan rakyat Malaysia.



"Rasulullah tegaskan bahawa sesiapa tidak mengambil hal ehwal kaum Muslimin dia bukan sebahagian dari umat Baginda. Bermakna Baginda seru kita cakna, ambil tahu dan bertanggungjawab kepada hal orang lain.



"Tiada perbezaan antara kita kecuali sempadan akidah dan Rohingya serta seluruh umat Islam lain diikat satu dengan kalimah tayyibah," ujar beliau yang juga Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat.



Menurut Dr Riduan, Malaysia sedang menggerakkan misi sangat mulia dan diharap mencetuskan gelombang dunia untuk menyedarkan sebahagian lainnya yang masih tidur lena dan kekenyangan.



Terangnya, umat Islam Rohingya bukan sahaja mengalami kelaparan dan tidak aman, tetapi juga dilanda tindakan ekstrem yang menyaksikan mereka dibunuh, diperkosa dan maruah diinjak-injak.



Perkara itu jelas beliau, kontradik dengan ajaran Rasulullah SAW yang telah mempersaudarakan manusia atas kesatuan akidah, seumpama dicubit paha kanan sakit terasa paha kiri.



Malah Baginda ujarnya, mengajar pelbagai perhatian dan hubungan kepada saudara seakidah yang kekurangan melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf.



"Tentulah lebih lagi ke atas saudara kita yang tertindas dan dizalimi. Oleh itu kita buka perhatian dunia untuk cakna dan prihatin. Dengan kelebihan harta, pendapatan dan kita pula terpelajar serta punya keupayaan, kekuatan, kita datang bantu," kata beliau kepada media selepas solat Jumaat itu.



Terdahulu dalam khutbahnya, beliau memetik beberapa kisah penting termasuk kisah khutbah Haji Wida' yang dipertegaskan Rasulullah antaranya mengenai pembelaan terhadap umat.



Begitu juga beberapa kisah penting dan cabaran hebat ditempuh Baginda dan para sahabat dalam mengurus umat mengangkat agenda diperintah Allah SWT.



Warga Nautical Aliya yang mulanya teruja mendengar khutbah itu akhirnya kelihatan menunduk sayu dan ada bergenang air mata saat Dr Riduan memperincikan detik kewafatan Rasulullah SAW di mana terdapat para sahabat sukar menerima hakikat itu.



Solat diimamkan oleh aktivis Muslim Care, Ustaz Ahmad Rashdan Ikhsan diikuti solat jamak qasar Asar. - HARAKAHDAILY 10/2/2017