Bagaimana sewajarnya melihat misi FFFM

CHITTAGONG: Misi Kemanusiaan Food Flotilla For Myanmar (FFFM) bukan mengenai diri dan negara kita, tetapi adalah mengenai saudara kita Rohingya yang sedang dizalimi, dibunuh, diusir dan menderita di kem-kem pelarian di negara jiran.



Demikian penegasan diungkapkan Ketua Delegasi PAS, Muhammad Sanusi Md Nor membetulkan perspektif fokus pandang terhadap usaha itu.



Misi itu katanya, bukan sekadar mengenai pelayaran, bantuan beras dan makanan, tetapi usaha untuk membuka mata masyarakat dunia yang kian melupakan penderitaan etnik Rohingya.



"Sebahagian mereka kini bertebaran di serata dunia, di Arab Saudi, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Indonesia, sehingga ke UK dan USA. Lari mencari perlindungan, menyelamatkan nyawa dan zuriat keturunan.



"Mereka asalnya adalah rakyat sebuah kerajaan berdaulat, yakni Arakan; sebuah Kerajaan Islam selama lebih 400 tahun. Rohingya adalah satu-satunya etnik di dunia yang 100 peratus adalah Islam dan bermazhab Hanafi.



"Menerima Islam seawal abad ke 8, lebih awal daripada kita di nusantara yang menerima Islam di abad ke 14," terang beliau yang juga Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat.



Menyentuh mengenai isu yang menjadi tular di media sosial kononnya pihak misi berurusan dengan pihak tidak sewajarnya, beliau menjelaskan mengenai aspek hubungan antarabangsa.



"Apabila kita berurusan di arena antarabangsa melibatkan wilayah, kedaulatan, sempadan dan perairan negara, tidak dapat dielak daripada urusan Kerajaan dengan Kerajaan (G to G)," katanya.



Antara dua negara katanya, terikat dengan undang-undang antarabangsa di mana tidak mungkin PAS atau mana-mana NGO Malaysia dapat merentasi sempadan negara lain tanpa melibatkan pihak negara sendiri.



Oleh itu ujarnya, apabila melibatkan negara, semua pihak tertakluk kepada prosedur urusan negara dan tindakan misi ini menyerahkan barangan kepada Kerajaan Myanmar bukanlah kesilapan.



Terang beliau, untuk sumbangan itu sampai kepada masyarakat Rohingya di Rakhine, pemberian kecil itu bukanlah kerja sia-sia tetapi strategi dan seni dalam mencapai matlamat misi.



"Sudah banyak penjelasan diberikan oleh sahabat-sahabat bagi menjawab kritikan netizen dalam isu tersebut. Media Myanmar melaporkan penyerahan dan penerimaan itu.



"Ia adalah langkah membuka pekong Myanmar yang dinafikan selama ini. Dalam menilai isu-isu antarabangsa, kita harus meninggalkan dulu tempurung yang mengurung," ujarnya. - HARAKAHDAILY 14/2/2017