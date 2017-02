Kerajaan digesa lindungi hak petani

KUALA LUMPUR: Jawatankuasa Bertindak Petani MADA menggesa Kerajaan Malaysia agar tidak menyertai Konvensyen Antarabangsa bagi Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 1991 (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 1991 - UPOV 1991) yang boleh memudaratkan kepentingan petani kecil.



"Kami amat bimbang bahawa UPOV 1991 adalah memihak kepada syarikat benih besar dan pembiak tumbuhan komersial daripada negara-negara maju yang kaya dan tidak melindungi hak-hak dan kepentingan petani kecil negara membangun seperti Malaysia," ujar pengerusinya, Che Ani Mat Zain dalam satu kenyataan.



Sebelum ini, katanya Kerajaan Malaysia telah mengambil keputusan baik untuk tidak menyertai UPOV 1991 dan menggubal undang-undang kita sendiri iaitu Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004.



Beliau berkata, pihaknya memahami bahawa Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 ini memperuntukkan hak untuk diberikan kepada penternak komersial bagi mana-mana varieti baru tumbuhan yang mereka hasilkan, tetapi ia juga melindungi varieti benih yang diwujudkan melalui pembiakan oleh petani tradisional, masyarakat setempat atau orang asal.



"Dengan menyertai UPOV 1991, kami gusar bahawa undang-undang tempatan perlu diubah secara drastik dan ini akan menghapuskan hak-hak petani tradisional dan kecil, manakala memberikan hak-hak kepada penternak komersial dan syarikat-syarikat besar dan meminggiri kepentingan kami," ujarnya lagi.



Ini, kata beliau akan melemahkan keupayaan petani tempatan dan komuniti orang asli untuk menyediakan jaminan makanan untuk negara.



Tambahnya, ia juga akan membawa kepada pergantungan yang lebih kepada syarikat-syarikat benih asing dan syarikat-syarikat besar dalam menjalankan pertanian mereka.



Menuruunya, selama beberapa generasi, petani tradisional dan masyarakat tempatan telah membangunkan dan menyesuaikan jenis tumbuhan yang sesuai dengan keperluan dan keadaan tempatan, yang juga penting dalam menggalakkan biodiversiti dan dalam menyesuaikan diri dengan kesan perubahan iklim.



"Kami juga memahami bahawa kerajaan Malaysia sudah menjadi pihak kepada Perjanjian Antarabangsa mengenai Sumber Genetik Tumbuhan untuk Makanan dan Pertanian, dan oleh itu mesti menepati komitmen antarabangsa untuk melaksanakan hak-hak petani termasuk hak kita untuk mengambil bahagian dalam membuat keputusan di peringkat kebangsaan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan sumber genetik tumbuhan.



"Pada masa kini kami tidak maklum mengenai apa-apa usaha kerajaan untuk berunding dengan petani mengenai isu-isu penting yang akan memberi kesan kepada hak-hak kami, kehidupan kami dan keselamatan makanan.



Oleh itu, kata beliau, pihaknya menggesa pihak kerajaan menghentikan semua proses untuk menyertai UPOV 1991 dengan segera dan mengambil tindakan wajar untuk melindungi hak-hak petani kecil. - HARAKAHDAILY 21/2/2017