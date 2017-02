Sokong Pinda RUU355: Langkah tolak rasuah, zina!

FASAL 5. Tujuan PAS ialah:

Memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredhaan Allah. Mempertahan kesucian Islam serta kemerdekaan dan kedaulatan negara.



FASAL 6. Usaha-usaha

1. Menyeru umat manusia kepada Syari’at Allah dan Sunnah Rasul-Nya melalui dakwah secara lisan, tulisan dan amalan.

2.Memperjuangkan Islam sebagai aqidah dan syari’at serta menjadikannya sebagai panduan berpolitik dan bernegara serta memperkenalkan nilai-nilai keIslaman dalam usaha menegakkan keadilan dan kemajuan di segenap bidang termasuk pemerintahan dan pentadbiran, ekonomi dan sosial serta pelajaran dan pendidikan

3. Memupuk dan memperkuatkan ukhuwah Islamiyah dan menyuburkan rasa perpaduan di kalangan rakyat bagi memelihara kehidupan politik dan masyarakat yang sihat dan berkebajikan.



Islam - Inilah Penyelesaian Kita



Manusia memang marah kes 1-Malaysia Development Berhad (1MDB) dek kerana hutang berbilion.

Manusia juga perlu marah 1MDB – Menteri Duduk Banglo (1MDB) dengan cara rasuah projek orang miskin.

Manusia juga perlu marah 1MDB- Mahram Duduk Bersekedudukan (1MDB) yakni berzina.

Rasuah dan zina terus bercambah. Apa solusinya? Islam, Islam dan hanyalah Islam solusinya.



Perbezaan syariat Islam dengan perundangan moden barat adalah dari sudut aspek rohani (hubungan dengan Allah dan hari akhirat), adanya perhitungan dosa dan pahala yang tidak ada pada dasar, konsep dan sistem barat. Islam sebagai cara hidup yang telah dibawa dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat manusia menangani masalah sosial dengan cara yang menyeluruh.



Seseorang yang berada dalam masyarakat Islam akan terhalang dari melakukan kemungkaran bermula dengan keyakinan terhadap fikrah-fikrah Islam yang dibawanya, pandangan-pandangan dan perasaan-perasaan umum masyarakat terhadap hidup dan berpegang dengan Islam, dan terakhir adalah Uqubat yang merupakan tindakan-tindakan negara terhadap perlanggaran hukum atau pemastian pendirian hukum.



Sebagai contoh, pengharaman rasuah adalah jelas berdasarkan al-Quran dan Hadis. Allah SWT berfirman yang bermaksud:



"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 188)



Disebutkan dalam hadis yang bermaksud:



"Rasulullah SAW telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan (pemerintahan, pentadbiran, kehakiman dll)" (Riwayat at-Tirmidzi, 3/622: Imam Tirmidzi berkata: Hadis Hasan Sohih)



Pendidikan Islam



Pendidikan Islam akan melahirkan individu yang mempunyai syakhsiyah Islam yang menjadikan aqidah Islam sebagai asas berfikir dan menerbitkan mafahim-mafahim yang menghasilkan tingkah laku yang Islami dalam semua urusan-urusan kehidupan seperti hubungan lelaki dan wanita, ekonomi, politik, dan lain-lain.



Segala pelajaran tersebut yang juga diterapkan dalam masyarakat akan menerbitkan pandangan-pandangan dan perasaan umum dalam masyarakat. Contohnya zina, rasuah atau perbuatan-perbuatan yang membawa kepadanya adalah haram, sesiapa yang melakukan perkara-perkara tersebut akan dipandang hina oleh masyarakat dan menaikkan kemarahan masyarakat.



Suasana yang seperti ini akan menghalang atau mencegah seseorang dari melakukan perlanggaran terhadap sebarang larangan. Disebalik iman yang mendorong seseorang untuk berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan mengeluarkan zakat atau sedekah sebagai salah satu cabang ibadah bagi dirinya, keyakinan masyarakat terhadap nilai rohani yang wujud dalam amalan tersebut sedikit sebanyak menyebabkan semua ahli masyarakat terdorong untuk berusaha mendapatkan rezeki yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang dibenarkan oleh syara'.



Hukuman Islam



Bagi individu yang tidak terhalang oleh pemikiran dan perasaan umum tersebut, Islam telah sedia dengan mekanisme praktik atau tariqah yang merupakan tindakan-tindakan fizikal iaitu uqubat bagi pelanggaran hukum. Pesalah-pesalah zina yang belum berkahwin akan dikenakan hukuman sebat 100 kali dan hukuman rejam bagi yang telah berkahwin jika sabit kesalahan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Islam bukan agama yang hanya mengandungi nasihat dan bimbingan tetapi mencakup penyelesaian-penyelesaian dalam masalah hidup dan mekanisme praktik penerapan hukum.



Penerapan tersebut adalah penerapan yang tidak pilih bulu. Ini dapat dilihat semasa zaman Rasulullah sendiri, apabila terdapat usaha-usaha golongan bangsawan untuk meminta pengecualian bagi seorang wanita bangsawan daripada hukuman potong tangan atas kesalahan mencuri. Mendengarkan berita ini nabi SAW dengan marah naik ke mimbar dan, "....demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti ku potong tangannya". Ketegasan ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang seterusnya. Penerapan syariah bukan disebabkan sama ada manusia suka atau tidak suka.



Penerapan Islam berasaskan taqwa kepada Allah ini sangat berbekas dalam jiwa sehingga pesalah zina pada ketika itu datang menyerah kepada Rasulullah untuk disucikan dengan uqubat kerana takutkan siksa akhirat. Hukuman yang dikenakan bukan sekadar ditujukan kepada pesalah, tetapi memberi pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat, yang menunjukkan pandangan Islam terhadap masyarakat yang tidak mementingkan hanya individu atau kelompok semata. Hukuman bagi pesalah zina dijalankan dengan disaksikan oleh khalayak ramai atau disiarkan secara langsung di televisyan ke seluruh negara, berdasarkan firman Allah:



"dan hendaklah disaksikan azabnya oleh segolongan orang-orang beriman." (TTQ: An-Nuur: 2)



Sistem Islam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh mana-mana sistem lain. Sistem ini mempunyai dorongan taqwa di dalamnya. Maknanya, setiap individu menjalankan aturan-aturan Islam, semata-mata atas dorongan taqwanya kepada Allah, bukan kerana takut hukuman dunia. Kejelasan terhadap aqidah Islam menyebabkan lahir kesedaran akan hubungan dengan Allah (idra' sillah billah) dalam melakukan perbuatan. Kesedaran bahawa Allah Maha Mengetahui, segala perbuatan manusia, di mana sahaja ia berada. Maka dengan dorongan taqwa dan ancaman hukuman yang berat di dunia, masyarakat akan terbebas dari segala tindakan yang keji dan kotor.



Bayangkan jika majoriti warga masyarakat, terutama para pemimpin dan pegawai kerajaan, memiliki sifat taqwa dan menegakkan hukum seperti yang demikian. Tidak sukar untuk membayangkan, betapa indahnya bentuk masyarakat seperti ini. Mudah diterima aqal, peristiwa datangnya seseorang dari hujung Madinah (Maidz Al-Aslami) kepada Rasulullah, mengaku bahawa ia telah berzina, dan minta dihukum.



Juga tidak sukar membayangkan, jika konsep semacam itu diterapkan di dalam masyarakat, maka dengan sendirinya pelacuran, pornografi, judi, arak, disko, dadah dan lain-lain agen-agen gejala tidak diperlukan lagi. Oleh yang demikian, gejala ini akan dapat di elakkan atau malah dihapuskan sama sekali.



Namun kini, kita tidak perlu bertanya,rasuah, pelacuran, haruan makan anak, buang bayi, lepak, dadah, arak sudah dianggap biasa. Bahkan dianggap seolah-olah sudah suatu identiti. Pelacur, anak haram, kaki dadah, kaki arak, kaki judi, kaki lepak telah banyak berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Kita perlu beringat bahawa Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan bahawa jika riba dan zina telah bertebaran di tengah masyarakat, maka saat itulah, Allah akan menurunkan azab-Nya. "Bila riba dan zina telah berkembang nyata di suatu negeri, maka (bererti, mereka-penduduk negeri itu) telah menghalalkan untuk diri mereka azab Allah." (HR Hakim)



Maka marilah melaksanakan tuntutan Sistem Islam menggantikan sistem bobrok yang berada di Negara kita ,mulakan langkah ,dengan sokongan terhadap pindaan RUU355. Rindukanlah payung rahmat Allah kesan penerapan Syariat Islam secara total dalam kehidupan. – HARAKAHDAILY 22/2/2017