Mapim akan pantau agihan bantuan, tindakan susulan

MAPIM AKAN MEMANTAU PENGAGIHAN BANTUAN DAN MERANCANG TINDAKAN SUSULAN



Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (Mapim) akan berangkat ke Bangladesh dan Myanmar untuk memantau pengagihan bantuan kemanusiaan setelah Food Flotilla for Myanmar (FFFM) telah selesai misinya.



Barangan bantuan kemanusiaan telah diserah kepada pihak berkuasa Myanmar ketika Flotilla sampai di Pelabuhan Yangon pada 9 Februari 2017 dan kepada International Organization of Migrants (IOM) and International Red Cresent (IRC), di Pelabuhan Chittagong Bangladesh pada 14 Februari 2017 sebagaimana dipersetujui oleh urusetia FFFM.



Mapim berpendapat kedua-dua negara itu perlu menunjukkan kesungguhan mengagihkan bantuan kepada mangsa Rohingya seperti yang dijanjikan. Adalah suatu yang mencemarkan imej negara yang berkenaan jika bantuan tidak disampaikan. Integriti pihak kerajaan kedua-dua negara berkenaan akan dipersoalkan jika misi flotilla itu dikhianati.



Sumbangan dari pelbagai pihak NGO Malaysia dan antarabangsa dan rakyat biasa merupakan amanah yang perlu ditunaikan. Kedua-dua negara tersebut telah mensyaratkan Food Flootilla for Myanmar menyerahkan bantuan kepada pihak berkuasa negara berkenaan.



Sebagai menghormati hak negara tersebut menetapkan syarat, maka flotilla telah akur dan memenuhi kehendak tersebut walaupun ramai aktivis flotilla yang kecewa kerana tidak dapat melihat sendiri kem dan mengedarkan bantuan secara langsung kepada mangsa pelarian Rohingya.



Mapim sedang berusaha untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai agihan bantuan tersebut dan akan menghantar deligasi khas kedua-dua negara tersebut untuk memastikan janji pihak berkuasa Myanmar dan Bangladesh menyampaikan bantuan disempurnakan.



Mapim tidak akan berhenti hanya dengan flotilla yang baru selesai tetapi akan merancang gerak kerja berpanjangan sehingga isu Rohingya yang ditindas akan dihentikan oleh rejim yang kini memerintah Myanmar.



Kami menegaskan isu utama Rohingya adalah mengenai hak kerakyatan. Namun, sebagai tindakan jangka pendek Mapim mengerakkan operasi menghantar bantuan kemanusiaan. Ini adalah kerana tindakan Myanmar yang terus menerus melancarkan operasi penghapusan etnik Rohingya, maka ratusan ribu menjadi mangsa sehingga mereka terputus bekalan makanan dan dipaksa tinggal di kem-kem pelarian.



Oleh yang demikian, Mapim akan tetap mengembeling dan mengambil inisiatif merancang dan melaksana Food Flotilla for Myanmar. Apa yang penting, masyarakat dunia diharap akan memberi perhatian kepada usaha Malaysia dan bertindak menekan Myanmar agar menghentikan penindasan.



Tindakan susulan Mapim adalah seperti berikut:



1. Menggerakkan tindakan susulan kepada dua negara iaitu Myanmar dan Bangladesh. Mereka penerima bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Flotilla untuk diagihkan kepada mangsa Rohingya di kem pelarian. Apakah janji mereka telah dipenuhi? Siapa yang mengaudit pengagihan tersebut? Apa bukti bantuan telah sampai? Perlu diusahakan pengumpulan testimoni dari mangsa Rohingya.



2. Mewujudkan sebuah Sekretariat Flotilla to Myanmar yang kekal untuk menjadi pusat merancang, melaksana dan menilai jadual kerja lanjutan untuk kempen berterusan menangani isu Rohingya. Pusat ini menjadi pusat komunikasi, clearing house, jaringan, koordinasi dan pusat advokasi. Sekretariat ini akan melakar jadual bertindak untuk kempen Rohingya dalam dan luar negara.



3. Mengadakan pertemuan strategik dengan pelbagai NGO lokal dan antarabangsa untuk melakar gerakerja berterusan meningkatkan kempen peringkat antarabangsa mengenai isu Rohingya.



4. Mengadakan konsultasi dengan kerajaan-kerajaan Asean dan OIC untuk menilai segala rumusan mengenai isu Rohingya bagi memastikan resolusi yang dihasilkan diterjemahkan kepada tindakan yang nyata, mewujudkan hubungan dengan UNCHR untuk memberi tekanan kepada UNSC supaya tindakan diambil terhadap Myanmar yang bertanggungjawab ke atas penghapusan etnik dan genocide ke atas kaum Rohingya.



5. Mengumpul dokumentasi yang relevan mengenai isu Rohingya sebagai bahan kempen untuk disebarkan kepada khalayak ramai, mengadakan roadshow menyebarkan maklumat kepada orang ramai diperingkat lokal, serantau dan antarabangsa. - HARAKAHDAILY 23/2/2017

Penulis ialah Presiden Mapim.