Deklarasi Food Flotilla For Myanmar 2017

Kami, delegasi Food Flotilla for Myanmar 2017 dari 29 NGO, pasukan perubatan dan sebuah parti politik yang belayar pada 3 Februari 2017 hingga 23 Februari 2017 mewakili negara Malaysia, China, Thailand, Indonesia, Sweden, US, Germany, Cambodia, Saudi, Bangladesh melalui kapal Nautical Aliya dengan ini mengisytiharkan:



MENGIKTIRAF bahawa Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah yang betul menyuarakan keprihatinan terhadap penindasan Rohingya yang perlu dihentikan oleh kerajaan Myanmar demi kestabilan serantau.



MENGHARGAI YAB DS Mohd Najib Tun Razak (Perdana Menteri Malaysia), telah berperanan besar membantu menjayakan misi kemanusiaan Food Flotilla for Myanmar.



MENYEDARI penindasan ke atas etnik Rohingya di Myanmar tidak boleh dibiarkan berterusan.



MENGINSAFI bahawa kezaliman ke atas etnik Rohingya adalah melanggar undang-undang antarabangsa dan Deklarasi Universal Hak Manusia.



MEMAHAMI bahawa pembelaan terhadap penderitaan Rohingya adalah atas pertalian dan tanggungjawab persaudaraan Islam dan persaudaran kemanusiaan.



MENGINGATKAN bahawa masyarakat antarabangsa di seluruh dunia bertanggungjawab menghalang jenayah pembersihan etnik dan genocide ke atas etnik minoriti Rohingya yang dilakukan oleh Myanmar.



MEMAHAMI bahawa kesengsaraan etnik Rohingya disifatkan oleh PBB sebagai etnik yang paling tertindas di dunia.



MENYEDARI bahawa pelarian Rohingya kini sudah mencecah 500,000 di Bangladesh dan kerajaan Bangladesh tidak mempunyai keupayaan untuk menyantunan keperluan mereka.



MENELITI dasar penghapusan etnik dan genocide yang disasarkan kepada etnik Rohingya akibat kempen pembencian yang dilancarkan oleh golongan ekstremis Buddhis masih berterusan di Myanmar.



MENGAMBIL perhatian pelbagai resolusi dalam persidangan antarabangsa telah dikeluarkan mengenai isu Rohingya termasuk PBB, OIC dan Asean, namun pemerintah Myanmar masih belum menghentikan penindasan terhadap etnik minoriti Rohingya.



Maka, dengan ini kami menggesa:



Kerajaan Bangladesh memberi laluan kepada agensi kemanusiaan untuk masuk ke kem pelarian di beberapa kawasan penempatan mereka bagi mengedarkan bantuan dengan lancar dan teratur. Pihak Bangladesh harus membuka ruang kepada NGO kemanusiaan antarabangsa agar memudahkan kemasukan dan membantu pelarian.



Agensi kemanusiaan seharusnya memulakan projek ekonomi di Bangladesh dan Myanmar agar pelarian dapat menampung keperluan asas mereka seperti pertanian dan ternakan.



Pihak Bangladesh dan Myanmar dan NGO kemanusiaan perlu memberi perhatian kepada aspek rawatan kesihatan atau bekalan perubatan yang berterusan untuk menangani isu berkaitan dikalangan pelarian Rohingya terutama keperluan rawatan wanita dan kanak-kanak.



Meningkatkan desakan kepada PBB untuk menekan Myanmar menangani isu kerakyatan Rohingya yang dinafikan oleh Myanmar sejak 1982.



Agensi kemanusiaan dan antarabangsa perlu memberi perhatian khusus kepada keperluan pendidikan kanak-kanak Rohingya yang menjadi pelarian di beberapa negara. Mereka berhak mendapat pendidikan sebagai hak asasi manusia.



Pihak PBB hendaklah mengambil langkah yang sesuai untuk memfailkan kes jenayah kemanusiaan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ke atas pihak yang bertanggungjawab di Myanmar yang melakukan pelanggaran hak manusia dan kezaliman ke atas etnik Rohingya. Usha ini perlu menggembleng gabungan kerajaan, parti politilk dan NGO agar masyarakat antarabangsa mendukung tindakan ini.



Mewujudkan kumpulan anak muda Rohingya yang ada di dalam Myanmar dan Bangladesh yang dilatih dengan kualiti dan struktur kepimpinan yang kemas bagi membantu menguruskan pelarian Rohingya. Kumpulan Rohingya yang berada di luar Myanmar dan Bangladesh hendaklah membantu menjayakan kebangkitan dari dalam dengan dana dan pengurusan yang beramanah.



Satu usaha gabungan NGO termasuklah NGO antarabangsa dalam gerak kerja membela nasib etnik Rohingya dalam kempen yang berterusan perlu dilancarkan. Sebuah Sekretariat Flotilla yang kekal perlu diwujudkan untuk meneruskan usaha pembelaan kepada etnik Rohingya secara strategik, berterusan dan berkesan.



Kerajaan Malaysia, NGO nasional dan serantau perlu memantau barangan kemanusiaan sumbangan pelbagai pihak yang diserahkan kepada kerajaan Myanmar dan Bangladesh telah diagihkan kepada mangsa Rohingya di kem pelarian kedua-dua negara.



Semua NGO yang terlibat dalam FFFM mengadakan Hari Memperingati Flotilla setiap tahun pada setiap 4 Februari bagi menyegarkan masyarakat bahawa misi flotilla yang diusaha adalah usaha yang berpanjangan dan ia juga sebagai rekod dalam sejarah negara yang penting.



Mendesak Kerajaan Malaysia untuk menilai semula pengambilan pekerja Myanmar dan Bangladesh di Malaysia dan memberikan peluang pekerjaan kepada pelarian Rohingya.



Suatu kempen dilancarkan oleh gabungan NGO Malaysia untuk mengumpul 1 juta tandatangan menyatakan sokongan dan mendesak kerajaan Myanmar dan Bangladesh membuka laluan masuk bagi menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Rohingya.



Mendesak Kerajaan Malaysia menilai semula penglibatan sebarang acara sukan yang diadakan di Myanmar bagi menyampaikan mesej tegas bahawa Malaysia serius dalam desakkannya untuk Myanmar menghentikan dasar penindasannya terhadap minoriti Rohingya.



Mendesak Kerajaan Thailand dan Malaysia agar mengambil langkah yang bersungguh bagi membanteras dan memerangi sindiket permerdagangan manusia terutama etnik Rohingya.



Menggesa agar diberikan ruang untuk wakil dari delegasi Flotilla membentang deklarasi Flotilla dalam mesyuarat negara-negara Asean.



Mengesa media arus perdana di Malaysia memberi slot khas untuk meneruskan pendedahan kepada masyarakat mengenai isu Rohingya serta meningkatkan kesedaran kemanusiaan di kalangan masyarakat.



Sekretariat Flotilla mengusahakan sebuah pembukuan kisah Rohingya dan pelayaran flotilla dalam pelbagai bahasa bagi menyebarluaskan maklumat dan meningkatkan kefahaman mengenai isu kezaliman ke atas etnik Rohingya.



Kerajaan Malaysia dan NGO tempatan memberi tumpuan untuk membantu usaha memberi peluang pendidikan Islam yang sempurna kepada kanak-kanak Rohingya di Malaysia terutama institusi yang dibangunkan oleh NGO Islam seperti Mapim, MRA dan GPM.



Organisasi yang memperakui Deklarasi:

MALAYSIA

PUTERA 1MALAYSIA CLUB

MAPIM

YAYASAN AMAL

SALIMAH

GPMS

PAS

PERMAS

HALUAN

TERAS

SHURA

RAHMAT CARE

GENG USTAZ

BLESS

ANSAR GLOBAL

CAKNA PALESTINE

DUNIA MELAYU DUNIA ISLAM

I-REACH

MUSLIM CARE

MY INSPIRE

SERANTAU MUSLIM



ANTARABANGSA

CHINA MFR MUSLIM - CHINA

DPP BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI)

AQSA WORKING GROUP - INDONESIA

BANI STREET - FRANCE

INTERNATIONAL RELEIF ORGANIZATION – USA, GERMANY & SWEDEN

UMMATEE - THAILAND

HUMANIATARIAN RELIEF NGO NETWORK SHEIKHUL ISLAM -THAILAND

WORLD HALAL CENTRE & SAUDI INDUSTRIAL DEVELOPMENT - BANGLADESH

HUMANITARIAN & JUSTICE ORGANIZATION - CAMBODIA